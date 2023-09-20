麥當勞隱藏版「早午餐漢堡」　網友曝點餐祕訣：這時間才點得到

▲網友分享成功在麥當勞點到「早午餐漢堡」的經驗。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

國外的麥當勞愛好者在TikTok平台分享菜單上沒有的隱藏版餐點「早午餐漢堡」（McBrunch Burger），每天只有早上10點35分左右的短短數分鐘內可以點到，因為店家此時供應的餐點剛好從早餐改為午餐，所以同時有兩份菜單的食材可以使用。

紐約郵報報導，早午餐漢堡結合早餐和午餐菜單的食材，也就是2個芝麻麵包、2個起司漢堡肉餅、培根、雞蛋與薯餅。TikTok用戶湯米溫克勒（Tommy Winkler）分享在得來速點餐的過程，他在上午10點35分點了早午餐漢堡，起初對方回應「給我一點時間」，接著告知炒蛋用完了，但可以用蛋白替代，湯米溫克勒立刻答應付費，接著張大嘴巴吃掉整個漢堡，並豎起大拇指。

另一名TikTok用戶「Jordan The Stallion」經常發布生活小訣竅與秘密餐點走紅，他也向粉絲說明麥當勞真的有所謂的秘密菜單，若在早餐結束、午餐菜單開始的這一刻走進麥當勞點餐，就能點到早午餐漢堡。