麥當勞全美分店「這福利」沒了！　數十年來重大改變原因曝

▲麥當勞美國分店在2032年前將全面淘汰飲料自助吧。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

跨國速食連鎖業者麥當勞本周證實，美國所有分店到2032年之前將逐步淘汰自助飲料設備。CNN表示，這形同麥當勞將取消數十年來最大福利之一的「免費續杯」服務。有報導指出，這項決策與消費習慣有關，因為疫情後顧客更常使用得來速、外送服務，而內用的需求減少。

根據美聯社、CNN報導，麥當勞數十年來在美國開放飲料自取服務，顧客可到飲料機自行盛裝汽水或續杯，無需再到櫃台結帳。然而，美國麥當勞在12日一封發給美聯社的電郵中證實將在2032年前取消飲料自助服務，並解釋這項變化將使得顧客與員工在門市的服務與體驗保持一致性，但沒有具體說明是否考量財務或衛生條件等其他因素。

報導指出，自上周開始伊利諾州的幾家麥當勞分店已經開始逐步取消飲料自助吧，將飲料機擺到櫃台後面。有分析認為，自新冠疫情以來，消費者行為發生變化，使用得來速、歡樂送或美食外送平台的顧客激增，選擇在店內用餐的人數減少，因此飲料自助吧的使用需求也降低。

報導也提到，麥當勞數位銷售額（APP點餐、外送與自助點餐機）占2023年第2季營收的將近40%。未來麥當勞計畫縮小或是取消用餐區，改設立新的小型店面「CosMc」，並且推出更高科技的車用點餐通道設備，以反映新的消費習慣。