刷一頁式廣告「雙人餐49元」帳單變第納爾幣　慘噴5000元

▲小雯誤信詐團一頁式廣告，遭騙新台幣約5077元。（圖／台中市刑大提供）

記者白珈陽／台中報導

近期知名連鎖速食業者推出「龍蝦漢堡」造成話題，詐騙集團搭上熱潮，利用假帳號在網路廣發一頁式廣告，推出雙人分享餐優惠價只要49元，民眾小雯（化名）刷卡下單，查看紀錄發現竟是49元的「科威特第納爾幣」，折合新台幣約5077元，趕緊申請信用卡公司止付，並報警處理。

台中市民小雯本月初看見臉書跳出一頁式廣告，裡面有雙層牛肉吉事堡、麥香雞、6塊麥克雞塊、中薯、2杯中飲，是一份原價300元的雙人分享餐，優惠只要49元，她立即手刀下訂，跟著頁面指示，輸入名字、手機號碼、電子郵件後確認提交，再依據要求輸入信用卡號。

▲小雯跟著頁面指示，輸入名字、手機號碼、電子郵件後確認提交。（圖／台中市刑大提供）

確認刷卡成功後，小雯收到銀行簡訊通知付款成功，但幣別卻不是新台幣，而是遠在中東的「科威特第納爾幣」，依據現在的匯率，1元科威特第納爾幣折合新台幣103.62元，49元科威特第納爾幣約等於新台幣5077元，小雯傻眼之餘，也只能無奈報警申請信用卡公司止付。

▲▼小雯收到銀行帳單通知，發現幣別竟是科威特第納爾幣。（圖／台中市刑大提供）

台中市警局統計今年8月至今，短短1個月就受理28件知名連鎖速食店一頁式網站詐騙案件，其中麥當勞有25件，肯德基有3件，損失金額達43萬餘元。市警局提醒民眾，若發現遠低於市價之商品務必詳加求證、提高警覺，如果在網路上發現疑似詐騙的一頁式廣告，可直接撥打110或165專線進行查證，避免遭到詐騙而造成財產損失。

台中市刑大指出，「一頁式廣告」常具有下列特徵，供民眾參考辨識。包括網頁上無公司地址、客服電話，僅留電子信箱或通訊軟體帳號；售價明顯低於市場行情；號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等；廣告底下留言都是正評，沒有負評；僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款；網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字。