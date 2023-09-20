俄烏戰線外溢！無人機襲蘇丹叛軍　疑烏克蘭特勤下的手

#Sudan ????????: Sudanese Armed Forces released a new video of their attack on vehicles belonging to Rapid Support Forces (#RSF) with FPV Kamikaze drones.



The drones appear to be based on COTS UAVs, possibly armed with IEDs or small HE/AP explosives. pic.twitter.com/NI0JqCqheR — War Noir (@war_noir) September 15, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒調查，蘇丹首都喀土穆近日發生多起叛軍「快速支援部隊」（RSF）遭無人機攻擊事件，幕後可能是烏克蘭特勤局的行動。快速支援部隊是由俄羅斯雇傭兵組織「瓦格納集團」支持的，這可能代表俄烏戰爭的戰線已經從兩國外溢到其他國家領土上。

▲烏克蘭特勤局被指在蘇丹境內操作無人機自殺攻擊任務。（圖／翻攝推特「@war_noir」）

CNN引述一名烏軍消息人士，描述無人機攻擊的行動看似是由「非蘇丹軍隊」的勢力所進行。當被問及基輔當局是否為幕後主使者，消息人士指表示，「可能是烏克蘭特勤局」。該行動包括一系列針對快速支援部隊的無人機攻擊，而快速支援部隊據信受到瓦格納集團的支持，在蘇丹境內發起叛變，與政府軍爭奪控制權。

對此，CNN表示無法獨立核實烏克蘭是否有涉入，但根據取得的影片顯示，無人機攻擊模式頗有烏軍的風格。

2款烏克蘭人常用的商用無人機出現在8起攻擊事件中，控制器上可見烏克蘭文。同時，專家表示採取的戰術─即無人機直撲目標攻擊，在蘇丹及非洲國家中是非常罕見的。

烏克蘭官方對此並未有正式回覆。無人機攻擊蘇丹叛軍的部分影片，自14日開始在社群媒體上流傳。

一名蘇丹政府軍高層表示，他並不知道烏克蘭在蘇丹境內有任務，也不相信此事為真。多名美國官員也顯然不知道此事，對於任何有關烏軍是這些攻擊事件的背後主使人的影射或說法，他們也感到很驚訝。