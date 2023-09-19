誤殺平民！烏東市集遇襲釀15死30傷　竟是「自家飛彈」偏離軌道

▲ 康斯坦丁尼夫卡6日遭導彈襲擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部城鎮康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）6日遭導彈襲擊，造成至少15名平民死亡，逾30人受傷，成為近幾月來死傷最慘重的攻擊事件之一，如今卻有證據指出，這其實是一枚偏離軌道的烏軍飛彈，不但未能擊中預定目標還誤傷平民。

《紐約時報》報導，這枚飛彈6日掉落康斯坦丁尼夫卡，攜帶的金屬碎片擊中一座市集，穿透窗戶及牆壁，受害者面目全非，不到2小時後，總統澤倫斯基指控俄羅斯「恐怖份子」發動攻擊。

但紐時蒐集並分析證據指出，包括導彈碎片、衛星圖像、目擊者證詞及社群平台貼文都強烈表明，這場災難性襲擊是因烏軍山毛櫸防空飛彈系統發射的飛彈偏離軌道所造成。

▲ 導彈攜帶的金屬碎片造成至少15名平民死亡，逾30人受傷。（圖／路透）

監視器畫面顯示，這枚飛彈是由烏克蘭控制的領土方向射進康斯坦丁尼夫卡，而非俄占區。至少有4名行人聽見飛彈聲響時轉頭看向聲音來源，面對鏡頭，也就是烏方控制的領土，2輛汽車車頂還可看見從上空飛過的導彈倒影，表明是由西北方發射。

彈頭發生撞擊前不久在離地幾碼的高度引爆，向外炸出金屬碎片。據一名彈藥專家及紐時分析，彈坑及從引爆點向外擴散的破壞與從西北方射來的飛彈一致。

且進一步證據顯示，事發幾分鐘前，烏軍從康斯坦丁尼夫卡西北方約16公里處的德魯士科夫卡（Druzhkivka）向俄軍前線發射2枚地對空導彈。紐時團隊下午2時聽見且偶然錄下射彈聲響，幾分鐘後聽見第二聲，康斯坦丁尼夫卡市集遇襲則是在下午2時4分。

2名目擊者聲稱，他們看見導彈從德魯士科夫卡射向俄軍前線；其中一人明確表示，他看見導彈朝康斯坦丁尼夫卡方向飛去。

防空專家指出，飛彈偏離軌道可能的原因有許多，包括電子機械故障或導引翼在發射時受損或脫落。

烏軍發言人則聲稱，安全部門正在調查這起事件，根據國家法律，無法進一步發表言論。