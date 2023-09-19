澤倫斯基訪美出席聯合國大會　質疑俄國：為何仍占一席之地？

▲ 澤倫斯基訪美，赴史塔登島大學醫院慰問烏克蘭傷兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日飛抵紐約，展開訪美行程，此行將首度於聯合國大會發表演說並會晤美國總統拜登等領袖及官員。他落地後前往慰問烏克蘭傷兵，強調讓烏克蘭的聲音被聽見至關重要，同時對於俄羅斯仍在聯合國占有一席之地提出質疑。

根據《衛報》，澤倫斯基訪美第一站直奔史塔登島大學醫院（Staten Island University Hospital），探視在此接受截肢治療的烏克蘭士兵，向傷兵及醫護人員頒發獎章，「感謝你們繼續為國家而戰，保衛邊界，還要感謝醫生和所有從全面戰爭開打以來持續支持烏兵的人。」

澤倫斯基19日將於聯合國大會上發表演說，預計呼籲世界及華府繼續幫助烏克蘭擊退俄羅斯。聯合國大會去年播放的澤倫斯基演說是預先錄製，此次將是他自去年2月俄國入侵以來，首度在會議現場發表演說，20日也將出席聯合國安理會的烏克蘭問題會議，成員國俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發言時他是否會離席仍是未知數。

他在史塔登島大學醫院受訪時表示，若俄國恐怖分子在聯合國仍有立足之地，「我認為問題不在我們，而是聯合國所有成員國身上」，對於是否會離席則未給出明確答案。

他20日將首度會晤巴西總統達席爾瓦（Luiz Inacio Lula da Silva），料將試圖說服達席爾瓦，烏克蘭的命運不只是歐洲的問題，並於21日在白宮會見拜登，在華府期間也將會晤兩黨國會領導人及軍方、商界官員。