助烏克蘭重建　台灣捐贈48台救災車輛運抵波蘭

▲國內民間人士協助烏克蘭籌募救災車輛及醫療儀器和器材等物資運抵波蘭。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部今（20日）表示，為協助飽受戰火的烏克蘭人民，外交部與社團法人台灣社區關懷協會、台灣善心企業家及志工合作，募集政府機關淘汰的救護車、消防車及復康巴士並加以整修，首批48台車輛已於9月上旬運抵波蘭。

波蘭國際救援中心（Polish Center for International Aid, PCPM）和台灣社區關懷協會合作於9月19日上午在波蘭格但斯克市舉行接車儀式，我國駐波蘭大使吳尚年及烏克蘭馬爾哈涅茨市（Marganets）副市長杜普利（Lesia Duplii）、波蘭區域發展基金會（Regional Development Foundation）、烏克蘭Heart in Action基金會等出席見證；烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）也特別錄製影片向台灣表達感謝。

吳尚年致詞時表示，俄烏戰爭爆發後，台灣人民對烏國人民的處境感同身受，因為台灣長年受到鄰近威權政權的軍事威脅，俄羅斯的不法侵略違反《聯合國憲章》和平解決國際爭端的根本原則，也公然違反人權，台灣將繼續與波蘭等民主國家合作，協助烏克蘭重建並渡過難關。

波蘭國際救援中心代表柯蘿克（Zofia Kwolek）表示，很榮幸參與這次計畫，這批車輛運抵烏克蘭後，必定能協助當地居民。感謝台灣社區關懷協會、駐波蘭代表處，以及台灣民眾的善心。

杜普利致詞也感謝台灣民間的支持與援助，表示台灣雖然與烏克蘭距離遙遠，但在艱難的時刻，卻是烏克蘭真誠的朋友，台灣的善心連結了台灣、烏克蘭與波蘭，讓眾人因共同理念而相聚在一起。

盧狄克代表烏克蘭人民，感謝所有參與本次計畫的熱心人士，並且特別感謝善心企業家以及志工團隊，表示所募物資將拯救無數生命。

外交部說明，俄烏戰爭爆發至今已逾18個月，烏克蘭人民的生命財產遭到嚴重威脅，首批車輛將在波蘭國際救援中心和台灣社區關懷協會協力合作下運往烏克蘭，協助載送急需救援的前線戰士與無辜百姓，台灣政府及民間也將繼續發揮愛心與人道關懷，以更多元的方式提供烏克蘭所需協助。