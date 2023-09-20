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10歲女蜷曲掛急診！痛到臉色慘白　醫摸「腹部硬如木板」揪病因

（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

▲謝宗學分享女童的X光片，「可在雙側橫隔膜看到明顯的free air （游離空氣）」。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學分享，一名10歲女童突然劇烈上腹痛，身體蜷曲、由家長推著輪椅來看診。他用手觸摸女童腹部，手感如同木板僵硬，判斷出是「兒童胃潰瘍穿孔」。

謝宗學近日在臉書指出，當時女童痛到臉色慘白，不斷抱怨腹部很痛；家長說，早上女童起床時，沒有發現她有任何不舒服的表現，早餐食慾也很好，沒想到送她到學校沒多久後，就接到班導的電話表示，女童上課到一半突然上腹劇痛，趕緊請家長到學校接孩子到急診看診。

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謝宗學提到，他問完初步病史，用手觸摸女童的腹部，發現手感如同木板一樣僵硬，心中立即浮出可能的診斷，再問媽媽孩子以前有沒有胃潰瘍的病史？媽媽表示，2年前有但已經治療過了，過去2年也沒有明顯復發的跡象。

謝宗學交代住院醫師，帶病人去影像科照腹部X光，並提醒他一定要請病人站立照，「腹部X光的結果如我的預期，可以在雙側橫隔膜看到明顯的free air （游離空氣），診斷應該是胃或十二指腸穿孔。」

謝宗學說，他趕緊聯絡小兒外科醫師，同時安排腹部電腦斷層掃描做最後確認，女童在最短時間內接受適合的手術，再經過數天住院治療後，恢復健康，「一旁跟診的住院醫師問我，兒童胃潰瘍穿孔超級少見，為什麼我可以這麼快診斷出來？而且幾乎是觸診完就做出正確的診斷？」

謝宗學表示，他回答其實沒什麼訣竅，只是「經驗」，因為約10年前，遇過類似的病例，摸過一樣僵硬如木板的腹部，手還記得這樣的觸感，所以可以快速診斷。

謝宗學指出，他從來不覺得自己多厲害，很多特殊病例可以快速診斷的原因，只是因為在兒童急診做得夠久、看得夠多，還有面對每一個病例都認真思考和看待，並記得過去慘痛、血淋淋的教訓，最後形成「經驗」，有了龐大經驗資料庫輔助，自然可以做出較迅速、較精準的診斷。

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