走台中站雨遮一身濕！急診醫嘆1神奇設計不見改善　高鐵：應不至於

▲台灣高鐵台中站。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學近日在高鐵台中站遇上大雨，從2樓出口準備到對面停車場取車，沿著騎樓走身體卻被淋一身濕，雨水從騎樓和遮雨棚中縫隙「流下」，感嘆被該詭異設計淋濕好幾次。台灣高鐵回應，據觀察一般雨勢應不至於被淋濕，若遇大雨建議可改由車站1樓前往停車場。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，指他受邀到桃園演講，開車到台中高鐵站停車後，再搭高鐵到桃園。回程時約下午5點多，那時台中籠罩在大雨中，他從台中高鐵二樓的出口離開，準備到對面的停車場取車，沿著二樓的騎樓往斑馬線的方向走，走沒幾步，身體就被雨水淋的一身濕，抬頭看到雨水不斷從騎樓和遮雨棚中的縫隙「流下來」。

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謝宗學說，其實，過去十多年，他被台中高鐵站二樓這詭異的設計淋濕好幾次了，明明停車場就設計在對面，卻要停車的民眾在大雨時還需要開傘才能避雨。有設計遮雨棚，也有設計騎樓雨遮，但中間卻留一個不算小的縫隙，讓雨水可以流下來。更別提騎樓雨遮在接近出入口時就沒有了，若大雨時，光是那一小段到出入口沒有雨遮的路程，就足以讓全身濕透。

▲高鐵台中站2樓出口雨遮和騎樓間出現一道縫隙。（圖／謝宗學授權）

謝宗學指出，這樣神奇的設計維持好多年了，不見改善。不知道是大家都能習慣大雨中開傘走在騎樓和遮雨棚下？還是有人抱怨過但公務單位無法處理或置之不理？抑或是美學設計只能如此？不知道。只是在他的觀念中，大眾運輸系統的設計應該以便民和安全為主，其他考量應該都是其次。

對此，台灣高鐵公司回應了，高鐵公司表示，台灣高鐵公司感謝旅客提供寶貴意見。另依據車站平日觀察，該處在一般雨勢情況下，旅客行走不至於被淋濕，但若遭遇大雨，擔心有淋濕之虞，則建議旅客改由車站1樓前往停車場。