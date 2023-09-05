開學恐又一波生病潮　醫：或許太小看「免疫負債」

▲全國中小學開學了。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示， 開學了，到10月中旬前可能又是一波生病潮；或許他之前太小看「免疫負債」這件事，因巨大的負債必然伴隨龐大的利息壓力，至少也要度過今年冬季，才可能有緩和的機會。

謝宗學4日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，2020到2022年台灣經歷新冠肺炎疫情，高度防疫讓所有感染症發生率驟降；2022年底開始逐步解封，不但完全開放國際旅遊，國內防疫幾近解除，各式蟄伏多年的感染症病原體像是海浪般，一波接著一波湧向孩童，過去感染症發生率較低的夏季和暑假，在今年完全感受不出來有所謂的緩和。

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謝宗學說，在第一線兒童急診對免疫負債的威力感受最深，兒童除了因為過去三年免疫系統沒有接受刺激，資料庫幾乎空白，連續、反覆生病是更新的各式病毒碼的過程；然而，這個過程中，可能暫時讓免疫系統功能下降，容易併發續發型細菌感染，或導致肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，這些嚴重併發症是免疫負債所產生的「利息」，也是威脅兒童生命的沉重負擔。

謝宗學提到，最直接的影響是診所大排長龍，每一間醫院的兒童急診人滿為患，幾乎所有兒童病房使用率100%，若加上在急診留觀候床的人數，實際上的「產能利用率」超過100%；重症加護病房的使用率也長期在危險邊緣，最可怕的是沒有明顯緩和的時段，各式感染症像連續海浪，堆疊累積不間斷衝擊兒童急重症醫療。

▼「免疫負債」償還中。（示意圖／CFP）



謝宗學表示，要花多長的時間才能償還免疫負債？過去沒有文獻紀錄參考，但以他的經驗推估今年底不太可能是終點，至少也要度過今年冬季，才可能有緩和的機會，明年夏季應該可以期待看到緩和的曙光，但前提是腸病毒沒有爆發，因為今年夏天腸病毒疫情沒有預期中嚴重。

謝宗學指出，現在已完全恢復新冠疫情前的生活，但兒童免疫系統資料庫重新建立和更新病毒碼，還需要一段時間才能完成；這段時間中，家長需要多花心思注意孩子生病後的危險徵兆，體溫41度以上，或使用藥物退燒後，孩子的活力、精神、食慾仍然不佳，或出現呼吸困難、呼吸急促、意識不清等危險徵兆，請帶孩子到兒童急診，給醫師評估是否演變成嚴重併發症，接受適當的治療。

對此，有網友留言，「開學了，學童又要面臨一波病毒碼更新，孩子、家長和醫護人員都辛苦了。」謝宗學回應，「開學了，到10月中旬前可能又是一波生病潮…」

有人詢問，「免疫負債產生的症狀是不是更兇猛呢？」謝宗學回，「應該說若免疫系統沒有記憶，第一次被感染就是完整的病程呈現。」