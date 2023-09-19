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海巡高官公費買「鞋墊+防水包」　涉圖利妻子公司深夜移送北檢

▲▼前海巡署測考中心主任石大誠。（圖／記者劉昌松攝）

▲前海巡署測考中心主任石大誠涉嫌用首長特支費圖利妻子公司遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

海巡署前測考中心主任石大誠，違反利益迴避規定，動用首長特別費，向妻子的公司購買「健康舒適鞋墊」、「防水包」餽贈下屬，雖然貨品總金額僅1萬4300元，但仍涉《貪污治罪條例》圖利等罪嫌，台北地檢署19日指揮廉政署北調處兵分10路搜索石男宿舍、以及相關公司處所，深夜將石男與妻子朱梅菲移送北檢，由檢察官漏夜複訊。

石大誠和曾任教官的妻子朱梅菲都是軍職出身，石大誠在2018年就任海巡署教育訓練測考中心主任，主要職掌海巡單位的學資教育、職前及在職訓練規劃及執行，石男身為單位首長，握有特別費可用來購買物品餽贈、犒賞下屬，在單位內風評兩極，有網友在ptt上力推石是最讓人心服口服的長官，但也有人覺得石動輒公斥責下屬，讓人感到不舒服。

▲▼前海巡署測考中心主任石大誠的妻子朱梅菲。（圖／記者劉昌松攝）

▲石大誠的妻子朱梅菲教官退休後和同事合開公司。（圖／記者劉昌松攝）

政風單位在2021年間接獲檢舉發現，石男在2020年間，分別以特別費核銷9100元購買「健康舒適鞋墊」、5200元購買「防水包」，用來餽贈下屬，但這兩項產品都是出自同一家「豫誠邦企業社」的產品，政風追查發現，這間公司竟然是石妻朱梅菲和過去的教官同仁合資開設的公司。

石大誠未顧及利益迴避，向親友合資經營的公司購買物品，在行政懲處部分，除被調離主管職務外，再遭法務部依違反《公職人員利益衝突迴避法》開罰6萬8000元，石大誠向行政院提起訴願遭駁回，另外有關刑事責任部分，則由台北地檢署指揮廉政署展開偵辦。

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