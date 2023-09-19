赴AIT總部密會「多位行政官員」　侯友宜：美非常關心台海問題

▲侯友宜19日華盛頓聯訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

在美訪問的國民黨總統候選人侯友宜，美東時間18日上午赴美國在台協會（AIT）總部拜會，除了AIT主席羅森柏格親自接待外，據了解，美國國務院負責東亞事務官員也低調現身，侯友宜19日受訪表示，美國非常關心台海問題，所以這次來所有美國智庫、學者專家、國會議員也都關心這個議題，自己很清楚把整個思維告訴給關心台海安全的各界。

侯友宜訪美行程於昨日展開重頭戲，包括赴布魯金斯研究院演講，闡述兩岸、國防、外交的「3D」戰略；赴AIT總部拜會，以及赴國會山莊拜會國會議員，總計一個下午就見了德州眾議員Pete Sessions、Keith Self，以及加州眾議員Mike Garcia，三人都是共和黨。侯友宜19日將再赴國會山莊，拜會3位參議員，以及其他眾議員，行程至前一天仍在安排中。

由於美方對此次台灣總統候選人訪美已有一定準則，不得進行政官署，不得進白宮已是明確的紅線；也因此，侯友宜此次訪美也未安排進行政官署，但美方仍需與侯面對面了解其兩岸、國防、外交等國安政策，據了解，這場會面就安排在AIT總部，美方派出相當層級負責東亞事務官員與會，且不只一位。

對於訪美層級有突破，侯友宜上午受訪時笑說，美國非常關心台海問題，所以這次來所有美國智庫、學者專家、國會議員也都關心這個議題，已很清楚把整個思維告訴給關心台海安全的各界；他強調，也提出3D策略，希望從嚇阻、對話、降低衝突，會跟美國及所有同盟國家一起深化關係，讓台海安定、區域和平穩定。