iPhone 15 Pro「動作按鈕」要設定什麼？鄉民大推2功能：工作自保

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15正式亮相後，相關話題熱議不斷。由於iPhone 15 Pro將上下撥動的「靜音開關」改為全新的「動作按鈕」，因此也有網友好奇拋問，大家將怎麼設定此按鈕？貼文一出，再度掀起討論。

iPhone 15 Pro有全新的「動作按鈕」，在預設狀態下，會設定成「鈴聲」與「靜音」的切換模式，不過，用戶也可以將按鈕設定為其他動作，包含一鍵啟動專注模式、相機、手電筒、語音備忘錄、翻譯、放大鏡、捷徑、輔助使用。蘋果官網更提及，用戶可以「選擇『捷徑』打開APP或執行一連串任務，像是打開客廳的燈光並播放音樂」。

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近日便有網友在PTT的iOS板上，以「新的自定按鈕會設啥」為標題發文，提到iPhone 15 Pro有全新的「動作按鈕」，不過他的手機本來就固定設成靜音，且若將其設定成「相機」似乎不會快上多少，因此想知道大家會怎麼設定這個按鈕？有什麼實用的用法嗎？

▲iPhone 15 Pro採全新的「動作按鈕」。（圖／蘋果發表會）

貼文曝光後，不少網友都想設定截圖或錄音，「我的話會設截圖」、「螢幕截圖吧」、「設截圖好像也不錯」、「錄音或求救感覺都很實用」、「錄音啊，工作自保」、「錄音好像不錯，有時緊急的話可以錄起來」。也有網友回應，「可以用捷徑用途就很廣了吧」、「是希望能夠按兩下，長按，都能設定不同功能，只能觸發單一捷徑不大實用」。

還有一票網友大玩「原神啟動」哏，「除了原神還有其他可能性嗎」、「原神啟動鍵」、「我是可莉玩家」、「原神專用機」、「不能設定原神啟動就沒意義了」、「真的可以一鍵原神啟動了」、「一鍵啟動原神」。