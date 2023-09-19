進口蛋爆爭議！彰化衛生局稽查328萬顆結果曝　急貼字條防流入市面

記者唐詠絮／彰化報導

進口雞蛋爆發食安爭議，彰化縣衛生局啟動專案進口雞蛋冷鏈倉儲查核，昨(18日)前往中央畜產會所租賃的兆豐冷藏倉儲進行稽查，稽查結果現場貯存未到期泰國殼蛋共33萬顆、「報廢品待銷毀」土耳其殼蛋295萬顆，已進行管制，同時呼籲食品業者，若發現進口洗選蛋標示不符、逾期變質販賣，最高可處2億元以下罰鍰。

▲彰化衛生局前往兆豐冷藏稽查過期蛋。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

彰化縣衛生局表示，昨日前往兆豐冷藏倉儲進行稽查，稽查結果現場貯存未到期泰國殼蛋903箱(33萬顆)、到期待銷毀土耳其殼蛋8208箱(295萬顆)，共計9111箱(328萬顆)進口雞蛋，其中到期待銷毀雞蛋整板集中放置，與未到期產品分行儲放，外箱有立即貼上「報廢品待銷毀」字條，進行嚴格管制，以防止流入國內市場，維護消費者食品安全。

衛生局呼籲食品業者，進口洗選蛋品，若僅經清洗分裝後重新包裝者，產品有效日期之訂定不可超過原輸入產品之有效日期，且原產地亦應如實標示，如有標示不實，將依違反食品安全衛生管理法第28條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰；另雞蛋有逾期或變質、腐敗等情事，不可再販賣或用於食品加工用途，違者將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。