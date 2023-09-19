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過期進口蛋釀食安風暴　學者：缺蛋將成常態「應訂定SOP」

新北市衛生局稽查台農蛋品下架情形。（圖／新北市衛生局提供）

▲專案進口蛋引爆全台食安風暴。（圖／新北市衛生局提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口雞蛋爭議不斷，接連傳出效期疑慮、誤標效期、進口與國產「混蛋」流入市面，以及有逾5400萬顆過期蛋封存待銷毀，更引爆全台食安風暴。台大獸醫專業學院教授周崇熙表示，未來國內缺蛋將成常態，進口雞蛋無可避免，農業部和衛福部應跨部會訂定進口蛋的SOP，從採購、運輸、包裝、標示、上架等都訂定一套作業標準。

國內蛋荒從去年延燒至今，農業部今年3月啟動雞蛋進口短期專案，但爭議不斷延燒，從進口商超思公司背景、採購合約、到農業金庫借貸買蛋爭議，以及巴西蛋錯標效期全面下架，面對各界追查流向，農業部坦承有近4成、逾5千萬顆的進口蛋過期將銷毀，眼看掀起食安風暴，農業部昨晚總算公布中央畜產會分布在7縣市共13個進口蛋冷鏈倉儲地點，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊。

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周崇熙表示，這次政府大規模啟動進口專案，是史無前例，因為沒有經驗、又很緊急，許多洗選場根本沒有處理這麼大量進口蛋的經驗，的確有很多改善空間，尤其雞蛋是很特殊的品項，在農產品、食品中有灰色地帶，加上國內雞蛋生產模式多元、販賣模式也很多，他認為農業部和衛福部應該一起訂定一套進口蛋的SOP，畢竟以後缺蛋會是常態，進口雞蛋無可避免。

周崇熙指出，這次引起食安問題的關鍵就是「進口蛋用國產蛋標準賣」，比照國產洗選蛋標示法，洗選日就是製造日，消費者購買時只知道產地、製造日期與到期日，他建議比照日本，在進口盒蛋除了標示產地外，也要明確標示出口日期、洗選日期、建議食用日期，甚至可以提供過了「建議食用日期」後的調理方式。此外，除了冷鏈運輸的溫控外，未來也應該朝冷藏上架規劃。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛表示，政府專案進口雞蛋政策方向是對的，但一切要符合科學原則，像是效期部分，不能只靠出口國提供效期數據，我方也要加以評估，以及冷鏈運輸來台後，進口商是否有嚴格溫控，這都還有賴政府去教育業者。

謝昌衛還說，這次進口蛋先經過洗選、包膜才裝運上船，但來到台灣又再洗選一次，重覆洗選對雞蛋本身是傷害，以科學角度來看，只是破壞雞蛋的鮮度。他建議政府應重新思考未來雞蛋進口的效期評估，以及冷鏈來台後的處理包裝模式，提升進口雞蛋的安全性，但他也強調「沒有最好，只有更好」，即便國產蛋也會有壞蛋，只能降低壞掉比例，以及不要把壞掉的蛋還拿去加工，這就有賴政府加強稽查。

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