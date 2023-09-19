無痛換新iPhone！中華電信「iPhone for Life」租借服務登場

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15即將於本周五正式開賣，中華電信今宣布將銷售「iPhone for Life」新機方案，前12個月每月手機費用最低929元起，搭配5G指定資費，租期12個月及AppleCare Services行動裝置保險服務，最低只要月繳2,216元就能將最新的iPhone 15 系列新機帶回家，約滿到期後完成舊機回收，即可再用「iPhone for Life」購入下一代新iPhone，滿足果粉年年都可體驗最新款iPhone的需求，同時享有優先取機。

中華電信表示，為讓果粉每年可輕鬆入手iPhone 新機，中華電信「iPhone for Life」新機方案與「Pi拍錢包X 慢點付」合作，消費者無須信用卡就能享受分期月繳服務，合約到期後，客戶至全台中華電信、神腦門市臨櫃繳回手機或買斷舊機，完成後皆可再續訂新方案。

中華電信也鼓勵消費者申辦eSIM服務，減少製作實體SIM卡塑料，用戶首次申請eSIM或首次更換eSIM，每門號可享300元設定費減免。此外，中華電信表示，為了滿足果粉需求，也銷售iPhone 及AppleCare Services行動裝置保險，同時銷售iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod mini 並提供 App Store 帳單代付等服務。