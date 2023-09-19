　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

▲德誼數位公布預購趨勢。（圖／記者陳俐穎攝）

▲德誼數位公布預購趨勢。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15系列即將正式開賣，德誼數位今日也公開iPhone 15最新預購趨勢，總經理黃麗容直言，今年的預購狀況比去年還熱，尤其鈦金屬原色意外受到果粉強烈歡迎，因此雖然有一定的備貨量，但喜歡熱門色的消費者可能還是要耐心等待。

根據德誼數位公布的最新數據，有八成消費者都選擇iPhone 15 Pro以上的機型預購，iPhone 15 Pro的鈦金屬原色最受歡迎，有四成的消費者都選擇此配置，除此之外，256G的容量也最受歡迎，有五成消費者都選擇。而今年iPhone 15的吸引力很大，有12%的安卓用戶也想換iPhone 15。

黃麗容表示，目前的預約狀況熱烈，相對於去年的iPhone 14系列，今年的預購狀況更加猛烈，先前在觀望iPhone 14的許多消費者，在這次的iPhone 15都會購入新機，尤其是此次的顏色選擇，許多都是蘋果先前出現的熱門色系，因此更受到消費者歡迎。

▲iPhone 15 Pro鈦原色特別受歡迎。（圖／蘋果）

▲iPhone 15 Pro鈦原色特別受歡迎。（圖／蘋果）

不過黃麗容也坦言，這次的銷售上，都以淺色系為大宗，熱銷的白色與鈦原色色系都湧入大量預購，如果選擇熱門色系的消費者，可能要等得比較久。他也表示去年的Plus機型雖然沒有激起什麼火花，但今年由於鏡頭升級加上大螢幕、大電池，預計將比去年的情況好。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
奇蹟翻車片！　駕駛被甩出跌坐輕傷
北市2線3警官框酒店妹出場挨告性侵　靠「這1盒」逃過
DJ SODA遭襲胸後訪日！　吃拉麵遭批「滾回韓國」
全台最悲情加油站！　今恢復營運
南韓影后、影帝都來了　送「國民爺爺」最後一程
辦公室出現眼鏡蛇！　眾人圍捕
兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯要等

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

更新iOS 17災情曝！大票哀號變耗電　XR用戶傻了：燙到能煎蛋

旗艦機技術將下放？郭明錤：iPhone 16 Pro配備 5 倍光學變焦

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

果粉快更新！　iOS 17正式版終於發佈

iOS 17升級「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

蘋果iOS 17釋出「16大新功能」！終於可以離線模式　1經典從此消失

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

更新iOS 17災情曝！大票哀號變耗電　XR用戶傻了：燙到能煎蛋

旗艦機技術將下放？郭明錤：iPhone 16 Pro配備 5 倍光學變焦

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

果粉快更新！　iOS 17正式版終於發佈

iOS 17升級「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

蘋果iOS 17釋出「16大新功能」！終於可以離線模式　1經典從此消失

104.9萬、客車加10萬！新Nissan X-Trail發表　訂單破2,500張

空總打造9名「AI引路人」限時10天現身！臺灣文博會開展倒數

東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

台積電跌2元收538　台股小跌62點來到16636點

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

進口蛋大量過期　專家揭農業部2缺失：錯估存量又進同天生產的蛋

金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲

2坪賣450萬？土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天　雙方火爆互嗆

鹹甜多力多滋冰、黑色草莓冰超狂！　萬聖節限定冰淇淋限時開吃了

3C家電熱門新聞

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更新iOS 17災情曝　XR用戶傻：燙到能煎蛋

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

iOS 17「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：耐心等待

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名2機型：沒換過電池

專家推4族群閉眼買iPhone 15 Pro

華碩首創筆電訂閱制　月付2999可年年換新機

iPhone 15 Pro Max維修費破1.2萬　AppleCare+僅900元

Logitech G推PRO X二代電競系列

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時！果粉嘆只有1招

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

更多熱門

相關新聞

旗艦機技術將下放？郭明錤：iPhone 16 Pro配備 5 倍光學變焦

旗艦機技術將下放？郭明錤：iPhone 16 Pro配備 5 倍光學變焦

天風國際分析師郭明錤表示，雖然目前 iPhone 15 Pro Max 獨有具有高達 5 倍光學變焦的四棱鏡鏡頭，但這項功能將於明年擴展到 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。

iPhone 15 維修「1零件」大降價　瘋省一萬元

iPhone 15 維修「1零件」大降價　瘋省一萬元

iPhone 15 Pro Max太夯！郭明錤：送達時間延至11月

iPhone 15 Pro Max太夯！郭明錤：送達時間延至11月

可幫Apple Watch、AirPods 充電！iPhone 15支援「反向充電」

可幫Apple Watch、AirPods 充電！iPhone 15支援「反向充電」

多訂一支iPhone 15 Pro原價讓！他看穿手法

多訂一支iPhone 15 Pro原價讓！他看穿手法

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

台劇天花板是「這部」！網友激推

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面