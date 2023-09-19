兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

▲德誼數位公布預購趨勢。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15系列即將正式開賣，德誼數位今日也公開iPhone 15最新預購趨勢，總經理黃麗容直言，今年的預購狀況比去年還熱，尤其鈦金屬原色意外受到果粉強烈歡迎，因此雖然有一定的備貨量，但喜歡熱門色的消費者可能還是要耐心等待。

根據德誼數位公布的最新數據，有八成消費者都選擇iPhone 15 Pro以上的機型預購，iPhone 15 Pro的鈦金屬原色最受歡迎，有四成的消費者都選擇此配置，除此之外，256G的容量也最受歡迎，有五成消費者都選擇。而今年iPhone 15的吸引力很大，有12%的安卓用戶也想換iPhone 15。

黃麗容表示，目前的預約狀況熱烈，相對於去年的iPhone 14系列，今年的預購狀況更加猛烈，先前在觀望iPhone 14的許多消費者，在這次的iPhone 15都會購入新機，尤其是此次的顏色選擇，許多都是蘋果先前出現的熱門色系，因此更受到消費者歡迎。

▲iPhone 15 Pro鈦原色特別受歡迎。（圖／蘋果）

不過黃麗容也坦言，這次的銷售上，都以淺色系為大宗，熱銷的白色與鈦原色色系都湧入大量預購，如果選擇熱門色系的消費者，可能要等得比較久。他也表示去年的Plus機型雖然沒有激起什麼火花，但今年由於鏡頭升級加上大螢幕、大電池，預計將比去年的情況好。