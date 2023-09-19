自備懶骨頭、摺疊桌搶iPhone 15！遠傳頭香姊昨夜開始排

▲遠傳頭香從昨夜開始排隊。（圖／讀者提供）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15將於22日開賣，許多民眾也想搶拿排隊好禮，目前在遠傳三創門市已經出現頭香排隊民眾，鐘小姐自昨日晚間就在門口開始排隊，甚至自備懶骨頭、床墊準備「長期抗戰」，看起來十分愜意，也喊話希望可以有「驚喜優惠」。

遠傳頭香的鐘小姐表示，自己最早就是遠傳用戶，兩年前也有成功搶到中華電信 iPhone13 頭香，對於「搶頭香」的活動覺得非常有趣，就像是「人生有趣的徽章」。鐘小姐表示，這次雖然還不知道遠傳 iPhone15 開賣的優惠方案，仍是依著過去使用遠傳期間感受非常好，所以提前選擇遠傳來搶 iPhone15 頭香。

鐘小姐也表示，有了兩年前的搶頭香排隊經驗，這次做足了準備，自備了舒適的懶骨頭、床墊；筆電、摺疊桌，讓自己在排隊期間仍相當愜意，也向遠傳喊話，希望能夠給自己「意想不到」的優惠。

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