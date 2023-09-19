iPhone 15開賣倒計時！排隊頭香「1元」加購Apple Watch Series 9

▲蘋果iPhone 15 Pro 。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15系列新品將於9月22日盛大開賣，德誼數位今宣布，將在三創生活門市祭出搶頭香活動，當日購買新機的頭香消費者，可用1元加購最新發表，價值14,500元的Apple Watch Series 9，前2至50名完成購機者，亦可參加幸運扭蛋送好禮的活動，獎項包含1元加購AirPods Pro（第2代）、HomePod mini、Lycander三合一多功能充電器等熱銷周邊配件。

除此之外，也針對果粉推出多項優惠活動，持iPhone 13系列手機至指定門市舊換新的消費者，享有加碼回饋15%折抵金，最高可折扣高達26,450元。購機也包含5G門號優惠折抵、延長保固方案，亦全新推出易即通尊享禮包，價值1,299元，會員可享一年科技易即通專屬顧問服務、維修到府收送一次，再贈購物金500元。

而購機活動現場再特別提供「舊i換新」加碼優惠，排隊果粉只要持iPhone 12以後發表之舊機來換購新機，即享原折抵優惠再加碼10,000元折抵金，限額5名。以換購iPhone 15 Pro 512G為例，iPhone 12 Pro 512G加碼後可折23,700元，相當於半價換購；若持iPhone 13 Pro至現場，最高可折3萬，新機更只要37折入手。