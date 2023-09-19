世新大學學生創意驚豔評審！金險獎、大專創新企劃競賽連連獲獎

▲ 世新資傳系范志強（右）、李欣蓉（中）獲得遠雄人壽第五屆金險獎【特選】，評審團主席楊力州（左）頒發獎金與證明。（圖／范志強提供）

生活中心／台北報導

創意無限的世新大學學生，優秀的數位敘事力表現有目共睹，近期更連連獲獎，持續為校爭取榮譽。在遠雄人壽舉辦的第五屆金險奬，世新大學共拿下【特選】、【網路人氣獎】及【佳作】3項殊榮；在台灣商務策劃協會舉辦的第12屆TBSA全國大專院校創新企劃競賽北區隊伍中，世新大學更是榮獲【特優】1組、【優等】3組及【佳作】5組的驚人佳績。

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▲ 世新廣電系學生以作品《魚頭》榮獲遠雄人壽第五屆金險獎【網路人氣獎】，世新校長陳清河頒發獎金與證明。（圖／世新廣電系提供）

為培育全國企劃原創人才，透過敘事元素增進說服力，世新大學校長陳清河表示，在數位平台上說故事的能力，不僅是新聞傳播學院，也是管理、人文社會及法律學院等各院學生須具備的技能。藉由學校與業界結合的產學合作專題，以及全國各項競賽等機會，世新學子不斷地發揮跨域超能力，善用數位力與社群力打破新舊媒體的界線。他強調，各個產業都需要會說故事、善溝通的跨域傳播人才，希望透過世新全方位的能力培養及研究實作，真正為社會、為產業解決問題。

世新學子的用心創作也受到各領域專業評審的肯定，像是在全台最具風險意識的校園影音賽事的「遠雄人壽金險奬」，世新大學在近200件參賽作品、16件獲獎作品中，抱回3座重要獎項。世新資訊傳播學系學生范志強、李欣蓉以作品《孤注一擲》榮獲遠雄人壽第五屆金險獎【特選】；世新廣電系電影組學生徐珮瑜、洪嘉穗與影視學程學生葉蓁倪、程詠律、况凱櫳，以作品《魚頭》榮獲遠雄人壽第五屆金險獎【網路人氣獎】；而廣電系碩士班創作組學生莫創然、江寧、馮俊曄、鍾文傑、林白與張碩育，以作品《下山》榮獲遠雄人壽第五屆金險獎【佳作】。

▲ 遠雄人壽總經理趙學欣（中排左四）、世新大學校長陳清河（中排左五）與評審團給予獲獎學生支持鼓勵。（圖／遠雄人壽提供）

榮獲特選的作品《孤注一擲》，由世新資傳系范志強、李欣蓉負責製作及演出，評審認為，二人團隊透過「洗腦」的影音節奏，及富有故事性的敘述，自入選作品脫穎而出。范志強表示，得獎時「驚訝大於驚喜，但也發現自己的創意與表現不會輸給別人。」他們將日常趣味「擲硬幣做選擇」放入影片中，融合保險的教育意義，製作符合年輕世代口味的影片，特別感謝評審的肯定。而屬於本屆前三名的他們，也將出任遠雄人壽偏鄉關懷大使，參與公益陪伴教學，發揮世新人的影響力。

世新捷報不斷！由傳播管理學系教授兼研發長許碧芳的指導與帶領，高達50名學生，共9組團隊，在全國前三大的校園企劃競賽「TBSA全國大專院校創新企劃競賽」北區的上百組隊伍中，獲得1【特優】、3【優等】及5【佳作】的優秀成績。特優組的世新傳管系學生楊亞甄、張倚慈、項語、周芮竹、吳宜沛與陳彥甄，也順利進入總決賽與全國9組優秀團隊進行最後比拚，以提案簡報搭配企劃概念影片方式，展演呈現了世新人高水準的企劃提案內容，同樣深受評審肯定。

▲ 世新傳管系教授兼研發長許碧芳指導學生榮獲第12屆TBSA全國大專院校創新企劃競賽特優。（圖／世新傳管系提供）