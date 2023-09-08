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全台唯一未設火葬場！彰化拚建生命園區　說明會千人到場

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所預計將彰化殯儀館，改建成有禮儀廳、火化場、納骨塔及環保樹葬等等「彰化藝術生命園區」，今天舉辦說明會，現場來了上千人，當地延和里長王勝和砲轟，說明會沒有跟里民溝通，況且里民已經忍受空污、噪音40多年，要蓋火葬場，唯一訴求就是希望另覓又大又合適的地點。

▲彰化殯儀館將改建成生命藝術園區。（圖／記者唐詠絮攝）

▲延和里長王勝和(右二)與彰化市長林世賢(左一)。（圖／記者唐詠絮攝）

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今天現場除了市民外，包括縣府民政處長賴致富、立委黃秀芳、議員莊陞漢、楊子賢及多名市民代表與多名殯葬業者都到場參加。

▲彰化殯儀館將改建成生命藝術園區。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化殯儀館將改建成生命藝術園區。

彰化市長林世賢表示，依據初步規劃，未來生命園區內朝向「殯葬一體化」進行規劃設施，除了納骨塔、禮儀廳、火化場與環保樹葬區，甚至於還規劃了棺木專道，另園區停車場的興建預期也將大幅改善現有停車問題；此外，為杜絕未來火化場設立造成外地來送葬車輛造成大埔路壅塞問題，也規劃將闢設聯接大埔截水溝通往殯儀館（禁止駛入大埔路）的專用車道。

▲彰化殯儀館將改建成生命藝術園區。（圖／記者唐詠絮攝）

針對市民最有疑慮的空汙問題，市公所邀請到台灣空氣汙染防制專家、陽明交通大學環工所榮譽退休教授白曛綾女士釋疑，相較於傳統火化爐所使用的柴油爐，現今採用的天然氣爐加上空汙防制設備，也將大幅減少空氣汙染物的排放，遠低法規排放限值。

現場大部分都是贊同力挺公所蓋火葬場，延和里長王勝和與林世賢針鋒相對，並反對說，「公所沒有誠意」，原先撤案，如今卻又未與地方溝通，又原案重提，也未與當地里民說明，況且當地人40多年來忍受空污、噪音，要蓋火葬場，唯一訴求就是希望另覓又大又合適的地點。

▲彰化殯儀館將改建成生命藝術園區。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化市長林世賢指出，現今市立殯儀館後方的殯葬用地約有4點5公頃，公墓本就是嫌惡設施，他能理解反對市民的心情，但若在原墓地興建殯儀館設施，對於房價衝擊不大；反而原本人煙稀少、有治安疑慮的墓地，極有可能會因為生命園區的整建開發，帶動周遭行情上漲。

林世賢強調，依據內政部調查研究資料顯示，若彰化未能於8年內設置火化場，中部地區的火化場量能將無法滿足地區性需求，屆時供需失衡將提前發生，未來將再開一場說明會；彰化縣醫師公會廖慶龍理事長及多名里長也到場聲援支持地方建設，希望回歸理性討論，一起讓彰化更進步。

▲彰化殯儀館將改建成生命藝術園區。（圖／記者唐詠絮攝）

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