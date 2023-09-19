深夜遭攔查！麻蟲拒搜索關車門撞警　挨告妨害公務...法官還清白

▲北檢調查認為，陳男因違停遭攔查後，關車門不慎撞到警察並非故意妨害公務。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子日前深夜違規併排停車，遭巡邏員警盤查，陳男下車拿出證件讓警方開單，但拒絕警方查看車內物品，並坐回車上打電話給律師，順手關上車門時，撞到站在駕駛座旁的女警，陳男立即被警方以妨害公務為由壓制逮捕，並在身上被搜出含有大麻成分的電子菸，陳男坦承施用大麻，但否認有要攻擊警員。台北地檢署勘驗密錄器後，認為陳男並非故意，19日妨害公務案處分不起訴。

陳男4月24日凌晨2點50分左右，在台北市中山區林森北路上，因併排停車而遭巡邏警察發現並上前盤查，陳男依警方要求下車，並拿出證件給警方開違停單，警方邊開單邊好奇陳男為何深夜在酒店林立的地方違停，要求陳男打開車子，讓警方看看裡面有什麼東西。

陳男認為自己沒有做錯事，且警方無法出示搜索票，因此斷然拒絕，警方質疑陳男如果沒有違禁品，為何不敢讓人查看，雙方爭執一陣子後，陳男拿起手機表示要打電話給律師，坐回駕駛座，同時關上車門，結果車門撞到站在一旁的徐姓女警，搭檔的男警立刻以妨害公務現行犯將陳男壓制逮捕，附帶搜出陳男身上有可疑的電子菸。

經化驗電子菸內含有大麻成分，陳男驗尿也呈陽性反應，陳男坦承施用毒品，但堅持警方違法逮捕搜索，向法院聲請提審，法官當時認為，女警的確被陳男關上的車門撞到，客觀上可能有妨害公務的行為，因此認為逮捕、拘禁合法，駁回陳男聲請。

而全案送交台北地檢署展開偵辦，檢察官勘驗警方密錄器，陳男的確有可能只為了保有通話隱私，而邊聽電話邊坐回車上，並順手帶上車門，關門時並沒有特別大力，無證據顯示他刻意要攻擊警察，因此將他被控妨害公務部分不起訴。至於陳男施用毒品等部分，移送士林地檢署偵辦中。