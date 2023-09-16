泰國大麻合法化引亂象　新總理賽塔公開「反對娛樂用大麻」！

▲許多觀光客專門到泰國吸大麻。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）15日公開反對娛樂用大麻，並強調當局會繼續支持將大麻用於醫療用途的政策。事實上，自泰國成為首個大麻合法化的東南亞國家後，就出現藥物濫用導致送醫的亂象，甚至吸引大批觀光客特地到泰呼麻，因此也引發憂慮。

泰國政府2022年6月以醫療為目的，開放販賣、吸食四氫大麻酚含量不超過0.2%的大麻萃取物，但是不可以娛樂為目的在公共場合吸食。然而由於在私人場所吸食大麻的規定過於模糊，因此相關法規遭到濫用，導致非醫療性目的吸食大麻的案例暴增。

▲泰國是東南亞第一個大麻合法化的國家。（圖／達志影像／美聯社）



政策開放數天後，就出現多人因為濫用大麻而被送醫的案例，更讓公共衛生部緊急頒布一系列行政命令，規定不可將大麻出售給孕婦或未滿20歲的青少年。

賽塔15日接受The Standard採訪表示，「大麻政策開放是為醫療目的，我並不同意作為娛樂用途。」他強調，藥物濫用是泰國尚未解決的大問題，而大麻必須作為醫療用途使用。

根據泰國精神科醫師協會調查，2021年泰國的娛樂用大麻吸食者僅189萬人，然而2022年卻暴增至1100萬人，儘管當局是以醫療為目的解禁大麻，但是仍吸引大批外國觀光客入境，並以娛樂為目的吸食大麻。