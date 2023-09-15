快訊／黔園富三代賣大麻官司纏身　再涉千萬地下匯兌慘了

▲葉吏循去年因地下匯兌案遭補後，被檢察官諭令10萬元交保，趕緊打電話向父母求救。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名川菜老店「黔園」富少葉吏循，因為販售二級毒品大麻遭起訴，案件還在法院審理中，又遭人檢舉，涉嫌利用買賣虛擬貨幣的方式，幫台商從事地下匯兌，金額約1千萬元，葉吏循等被告矢口否認犯行，辯稱只是正常投資，但台北地檢署檢察官根據相關人的對話紀錄，顯示葉等人確實有從中抽1%佣金，因此不採信辯詞，15日依違反《銀行法》起訴葉等5人。

葉吏循台北市西門町黔園餐廳第三代，在美國出生，回台就學後，國中畢業再返回美國，因捲入幫派槍擊案回台，世新大學觀光系畢業後又往返美國工作，來來去去共約20年，最後回台北東區開店專賣越南河粉，因裝潢新潮，也是許多旅美華人習慣的美式口味，頗受藝人和年輕人喜愛，甚至準備到桃園、蘆竹擴店。

▲葉吏循去年在販毒交易現場遭埋伏的警察當場查扣大麻花並以現行犯逮捕。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

但檢警在2022年3月間查獲1對情侶涉嫌販毒，溯源查到他們是以24萬元向上游葉吏循購買，專案小組在葉吏循準備再次販毒時當場逮捕，在他的賓士車內查扣20包大麻花、40支電子菸，同年7月被檢察官依販賣二級毒品等罪起訴，現正由法院審理並被限制出境出海。

2022年8月間，檢警又接獲檢舉，葉吏循和鄭姓、關姓等人從事地下匯兌不法業務，追查發現，因大陸地區近年嚴格管控人民幣匯兌，因此由台商在大陸地區用人民幣購買泰達幣後，再由葉等人在台灣以新台幣購回，葉等人堅稱只是在做虛幣投資，但因專案小組扣得的手機通聯記錄顯示，葉等人從中賺取1%佣金，認定不只是單純投資，依未經許可從事匯兌業務等罪起訴葉等5人，並對在逃共犯發布通緝。