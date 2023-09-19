過很爽？小學生「都滑iPhone」他拿安卓機傻了　全場搖頭

▲小學生也拿iPhone，令原PO感慨不已。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在是個「人手一機」的時代，連小學生也不例外。就有網友表示，自己高中時才拿到手機，還是非智慧型的滑蓋式手機，最近卻看到小學生們都拿iPhone，不禁感慨，「本魯文組低端低薪仔，還拿安卓機，現在小朋友跟學生怎麼過得這麼爽？還沒開始賺錢就有唉鳳拿」，引發話題。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「學生為何人手一支iphone = =...？」回想自己的學生時期，好像高中才拿到手機，還是滑蓋式智障手機。最近他就被現在的小學生驚呆，「在超商吃東西的時候，一整個嚇到，我看到旁邊的小學生拿唉鳳，旁邊的同學也玩得很開心，結果他也拿唉鳳。」

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這令原PO頗感慨，畢竟iPhone一支不便宜，他考量過自己的薪水後，選擇的是安卓機，「現在小朋友跟學生怎麼過得這麼爽？還沒開始賺錢就有唉鳳拿，看起來也不是二手，還有看過有拿最新一代的機種的！」

貼文一出，就有人認為，「爸媽疼小孩啊」、「7年級過得超慘，但他們是7年級的小孩」、「現在當寶貝養，會寵啊！」「買不起iPhone的沒幾個敢生小孩。」不過，也有網友表示，「很多是父母淘汰給小孩用的」、「父母換機下來給家中老人小孩很常見吧」、「可以用好幾年還是順順的，划算啊！」

還有人搖頭，「觀念要改了，以前是精品沒錯，現在是平價品」、「iPhone什麼時候變成有錢的象徵了= =」、「真的沒很貴啊！手機使用率這麼高，買了不虧啊」、「這現象記得哀鳳5就很常見了吧」、「最便宜哀鳳一支才一萬五，隨便也馬買得起，還可以分24期」、「買前幾代的CP值超高」、「 iPhone耐用、順啊！1支擋3年都不用換！」