陸男星蘋果店外摔iPhone 13！高喊「我只是維權」　門店：調查中

▲劉金在北京王府井的蘋果專門店外摔iPhone。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸演員劉金近日因改裝問題，在北京的蘋果專賣店外怒摔自己的iPhone 13 Pro Max，並發布影片強調「不再購買蘋果的任何產品」。此事引發爭議，他本人18日表示，「絕對不是為了流量，清者自清，我只是維權」。

綜合陸媒報導，劉金17日發布一則影片稱，自己使用iPhone 13 Pro Max 1年19天，經過官方檢測，手機主板出現問題；協調後蘋果同意只要是硬件出現問題，就可以免費維修。

影片指出，進廠維修約5、6天後，蘋果向劉金發送信件表示這台iPhone 13 Pro Max擅自改裝過，需要支付6960元的維修費用。之後劉金再次通過12315以及蘋果客服進行協調，蘋果方面給出的答復是認定手機經過改裝。

劉金表示，「蘋果霸道的行徑，既當選手又當裁判的行為，非常霸道，非常傲慢，無奈自己只能砸了這台iPhone 13 Pro Max。」

▲劉金直播回應。（圖／翻攝自陸媒）

劉金18日通過微博發佈詳細情況說明，強調自己是在蘋果授權的專賣店購買的手機，並沒有私自改裝維修，且願意為自己的話負法律責任。

對於網友質疑其炒作一事，劉金回應稱，「絕對不是為了流量，清者自清，我只是維權」。

涉事蘋果門店工作人員回應，會將此事記錄反饋，有專業的團隊會進行調查，「我這邊會收集到後台，讓經理去調查一下這樣的情況，我們有專門的團隊負責這樣的一個工作。」

劉金曾參演創下14億票房的電影《夏洛特煩惱》，不過近來演藝事業驟減，改到菜市場賣茶葉蛋維生，並透過社群分享生活，沒想到竟意外成了網紅。他本人表示，擺攤並不丟人，自己現在已經無戲可拍，為了生計他決定出攤賣茶葉蛋。