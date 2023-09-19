　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男星蘋果店外摔iPhone 13！高喊「我只是維權」　門店：調查中

▲▼ 陸男性摔iPhone。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲劉金在北京王府井的蘋果專門店外摔iPhone。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸演員劉金近日因改裝問題，在北京的蘋果專賣店外怒摔自己的iPhone 13 Pro Max，並發布影片強調「不再購買蘋果的任何產品」。此事引發爭議，他本人18日表示，「絕對不是為了流量，清者自清，我只是維權」。

綜合陸媒報導，劉金17日發布一則影片稱，自己使用iPhone 13 Pro Max 1年19天，經過官方檢測，手機主板出現問題；協調後蘋果同意只要是硬件出現問題，就可以免費維修。

影片指出，進廠維修約5、6天後，蘋果向劉金發送信件表示這台iPhone 13 Pro Max擅自改裝過，需要支付6960元的維修費用。之後劉金再次通過12315以及蘋果客服進行協調，蘋果方面給出的答復是認定手機經過改裝。

劉金表示，「蘋果霸道的行徑，既當選手又當裁判的行為，非常霸道，非常傲慢，無奈自己只能砸了這台iPhone 13 Pro Max。」

▲▼ 陸男性摔iPhone。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲劉金直播回應。（圖／翻攝自陸媒）

劉金18日通過微博發佈詳細情況說明，強調自己是在蘋果授權的專賣店購買的手機，並沒有私自改裝維修，且願意為自己的話負法律責任。

對於網友質疑其炒作一事，劉金回應稱，「絕對不是為了流量，清者自清，我只是維權」。

涉事蘋果門店工作人員回應，會將此事記錄反饋，有專業的團隊會進行調查，「我這邊會收集到後台，讓經理去調查一下這樣的情況，我們有專門的團隊負責這樣的一個工作。」

劉金曾參演創下14億票房的電影《夏洛特煩惱》，不過近來演藝事業驟減，改到菜市場賣茶葉蛋維生，並透過社群分享生活，沒想到竟意外成了網紅。他本人表示，擺攤並不丟人，自己現在已經無戲可拍，為了生計他決定出攤賣茶葉蛋。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／陳吉仲鞠躬道歉了！
勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝「4種人」退休領不到錢
5支iPhone實測iOS 17「續航力全退步」！這款少1小
中央大學內網稱「統神輕度身障」　校方認錯道歉了
小彬彬賠光兒子300萬「現業績翻漲分紅」！　小小彬坦承已不信
陸重機女神慘死！　遭甩飛雙腿血肉模糊
快訊／東京「工人隨鋼筋掉落」7樓高墜下！　至少2死
「混蛋」2萬kg假冒台灣產出貨！　最重罰2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸雪糕廠每年「連放5個月有薪假」　員工爽喊：出去旅遊還有錢拿

陸男星蘋果店外摔iPhone 13！高喊「我只是維權」　門店：調查中

陸重機女神「隧道自撞」慘死…遭甩飛雙腿血肉模糊！男友悲痛發文

曾單日蒸發406億！《好聲音》母公司成立新公司　董事會曝新計畫

00後男孩吃「奶油冰淇淋」味道酸苦　問商家才知竟是老牌保養品

韓正聯合國大會見布林肯　強調「中美完全可以相互成就」

王毅與蘇利文會談超過12小時　陸媒：「台灣議題」討論最久

王毅訪俄晤拉夫羅夫　籲中俄共建更加公正的世界秩序

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」疑合成肉…稽查結果曝

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

劉若英《成全》一開口全場大合唱　練台語歌...兒子都比她會XD

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

陸雪糕廠每年「連放5個月有薪假」　員工爽喊：出去旅遊還有錢拿

陸男星蘋果店外摔iPhone 13！高喊「我只是維權」　門店：調查中

陸重機女神「隧道自撞」慘死…遭甩飛雙腿血肉模糊！男友悲痛發文

曾單日蒸發406億！《好聲音》母公司成立新公司　董事會曝新計畫

00後男孩吃「奶油冰淇淋」味道酸苦　問商家才知竟是老牌保養品

韓正聯合國大會見布林肯　強調「中美完全可以相互成就」

王毅與蘇利文會談超過12小時　陸媒：「台灣議題」討論最久

王毅訪俄晤拉夫羅夫　籲中俄共建更加公正的世界秩序

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」疑合成肉…稽查結果曝

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

韓國「知名海苔」檢出禁用甜味劑！美國「是拉差辣椒醬」漂白劑超標

中華隊加油抽Switch　天天預測拿好禮

南消第三大隊消防演練　改裝清潔用水槽成光電搶救應急水源

台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬

車臣領袖驚傳命危！換腎陷入昏迷　病床前「手下等著繼位」

高雄文化保存都更首例　閒置12年舊市議會斥90億大變身

雲端發票中100萬！他因「1規定」不能領　國稅局曝原因

紅雀42歲老將韋恩萊特200勝達陣　現役第5人、隊史第3人

快訊／道歉了！陳吉仲：進口蛋政策方向正確　願為造成社會紛擾致歉

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

大陸熱門新聞

4百親友吃喜宴「集體中毒」主家痛哭

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

「愛因斯坦腦」付款後自動長　竟熱銷

陸公布日軍侵華密藏照片實錄 多數相片被蓋上「不許可」禁止發布

兩岸媒體為湖南湘台會預熱氣氛

女房客敲門求歡我好想要！慾望滿檔狂傳私處照

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

王毅與蘇利文會談超過12小時　陸媒：「台灣議題」討論最久

蘋果「辮子男」被批辱華　真相是美洲原住民

陸超長連假將至　泰國免簽後成最熱目的地

等三年！桃園-武漢今恢復直航

國防部喊話停止共機擾台　北京：不存在海峽中線

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人 102歲蔣奶奶於湖南平江離世

更多熱門

相關新聞

更新iOS 17災情曝　XR用戶傻：燙到能煎蛋

更新iOS 17災情曝　XR用戶傻：燙到能煎蛋

蘋果iOS 17來了！3C達人Tim哥搶先更新，今（19）日一早就發文宣布，「我已經更新完畢…目前Safe」，貼文引發熱論。就有果粉更新後卻哀號，「已更新，目前感覺很耗電」、「12，蘋果16.6.1，更新完怎麼感覺更耗電了」、「XR更新完蠻耗電，手機可以煎蛋了。」

大立光成蘋果救世主　郭明錤：Pro Max鏡頭單價提升逾兩成

大立光成蘋果救世主　郭明錤：Pro Max鏡頭單價提升逾兩成

iOS 17「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

iOS 17「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

iPhone 15 維修「1零件」大降價　瘋省一萬元

iPhone 15 維修「1零件」大降價　瘋省一萬元

關鍵字：

劉金蘋果iPhone

讀者迴響

熱門新聞

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

台劇天花板是「這部」！網友激推

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面