iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

▲iPhone密碼錯誤太多次被鎖8小時。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

為提高安全性，不少人會設定iPhone開機密碼，就有網友表示，女友忘記開機6位數密碼，被鎖了8小時，打給客服也沒有辦法救回，到門市詢問，店員表示只能清除資料，於是他很好奇，是不是沒有別的方法，只能整支手機重新設置了？貼文一出，掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「iPhone開機密碼忘記只能打掉重來了嗎？」女友平常不會將手機關機，日前不小心關機，開機要求輸入密碼，因為女友忘記密碼，每輸入一次就顯示錯誤，慘被鎖8小時，「打客服也說這後台沒資訊，也無法變更密碼，這種情況是不是只能整支重置了啊？」

原PO表示，女友已經很久沒重新開機，密碼忘了，而且女友平常滑手機也沒設密碼，還特地跑去百貨駐點的蘋果門市詢問，門市人員說只能重置。

貼文一出，網友表示，開機密碼跟解鎖密碼是同一組，「開機密碼就是平常在用的那個解鎖密碼啊」、「六位數密碼都能忘，我倒是很好奇遇到FaceID過不了的時候是怎麼解鎖的」、「每次解鎖都在用的密碼跟我說忘記？」「只有一組密碼，開機要輸入的跟你平常解鎖輸入的是同一組」、「開機密碼就是解鎖螢幕需要的密碼，無論是四位還是六位」。

另外，網友表示，現在要解鎖iPhone只能重置，這是蘋果設計的保護機制，「購買發票等等，那些資料在，找客服解，缺點是資料會消失，如果有用iCloud定時備份還能救；後台無資訊是有可能的，我遇到是連Apple ID都消失..只能請客服解鎖」、「忍痛重置一次，以後就會記得密碼跟備份」、「不要花錢買網路上的解鎖軟體，通通都只能清除資料」。

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