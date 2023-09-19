　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲iPhone密碼錯誤太多次被鎖8小時。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

為提高安全性，不少人會設定iPhone開機密碼，就有網友表示，女友忘記開機6位數密碼，被鎖了8小時，打給客服也沒有辦法救回，到門市詢問，店員表示只能清除資料，於是他很好奇，是不是沒有別的方法，只能整支手機重新設置了？貼文一出，掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「iPhone開機密碼忘記只能打掉重來了嗎？」女友平常不會將手機關機，日前不小心關機，開機要求輸入密碼，因為女友忘記密碼，每輸入一次就顯示錯誤，慘被鎖8小時，「打客服也說這後台沒資訊，也無法變更密碼，這種情況是不是只能整支重置了啊？」

原PO表示，女友已經很久沒重新開機，密碼忘了，而且女友平常滑手機也沒設密碼，還特地跑去百貨駐點的蘋果門市詢問，門市人員說只能重置。

貼文一出，網友表示，開機密碼跟解鎖密碼是同一組，「開機密碼就是平常在用的那個解鎖密碼啊」、「六位數密碼都能忘，我倒是很好奇遇到FaceID過不了的時候是怎麼解鎖的」、「每次解鎖都在用的密碼跟我說忘記？」「只有一組密碼，開機要輸入的跟你平常解鎖輸入的是同一組」、「開機密碼就是解鎖螢幕需要的密碼，無論是四位還是六位」。

另外，網友表示，現在要解鎖iPhone只能重置，這是蘋果設計的保護機制，「購買發票等等，那些資料在，找客服解，缺點是資料會消失，如果有用iCloud定時備份還能救；後台無資訊是有可能的，我遇到是連Apple ID都消失..只能請客服解鎖」、「忍痛重置一次，以後就會記得密碼跟備份」、「不要花錢買網路上的解鎖軟體，通通都只能清除資料」。

【ETStar開課了】輸入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

成為百萬網紅美拍達人
社交必學撩心術增肌減脂健身訓練

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
北市2線3警官框酒店妹出場挨告性侵　靠「這1盒」逃過
DJ SODA遭襲胸後訪日！　吃拉麵遭批「滾回韓國」
全台最悲情加油站！　今恢復營運
南韓影后、影帝都來了　送「國民爺爺」最後一程
辦公室出現眼鏡蛇！　眾人圍捕
兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯要等
民眾黨出手了！　高虹安遭暫停黨權處分
發燒人數暴增40%！醫示警3族群「一個中鏢，其他跟著開花」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

更新iOS 17災情曝！大票哀號變耗電　XR用戶傻了：燙到能煎蛋

旗艦機技術將下放？郭明錤：iPhone 16 Pro配備 5 倍光學變焦

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

果粉快更新！　iOS 17正式版終於發佈

iOS 17升級「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

蘋果iOS 17釋出「16大新功能」！終於可以離線模式　1經典從此消失

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

更新iOS 17災情曝！大票哀號變耗電　XR用戶傻了：燙到能煎蛋

旗艦機技術將下放？郭明錤：iPhone 16 Pro配備 5 倍光學變焦

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

果粉快更新！　iOS 17正式版終於發佈

iOS 17升級「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

蘋果iOS 17釋出「16大新功能」！終於可以離線模式　1經典從此消失

東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

台積電跌2元收538　台股小跌62點來到16636點

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

進口蛋大量過期　專家揭農業部2缺失：錯估存量又進同天生產的蛋

金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲

2坪賣450萬？土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天　雙方火爆互嗆

鹹甜多力多滋冰、黑色草莓冰超狂！　萬聖節限定冰淇淋限時開吃了

《蔚藍色法則》台版官網來了　玩家暴動：給你錢快點出

擁核民團「氣候先鋒者聯盟」提三大訴求　要總統參選人簽承諾書

3C家電熱門新聞

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更新iOS 17災情曝　XR用戶傻：燙到能煎蛋

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

iOS 17「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：耐心等待

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名2機型：沒換過電池

專家推4族群閉眼買iPhone 15 Pro

華碩首創筆電訂閱制　月付2999可年年換新機

iPhone 15 Pro Max維修費破1.2萬　AppleCare+僅900元

Logitech G推PRO X二代電競系列

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時！果粉嘆只有1招

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

更多熱門

相關新聞

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

現在是個「人手一機」的時代，連小學生也不例外。就有網友表示，自己高中時才拿到手機，還是非智慧型的滑蓋式手機，最近卻看到小學生們都拿iPhone，不禁感慨，「本魯文組低端低薪仔，還拿安卓機，現在小朋友跟學生怎麼過得這麼爽？還沒開始賺錢就有唉鳳拿」，引發話題。

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

iPhone15 Pro鈦金屬大單鴻準拿下　股價觸及漲停

iPhone15 Pro鈦金屬大單鴻準拿下　股價觸及漲停

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

陸男星怒摔iPhone 13！喊「我只是維權」

陸男星怒摔iPhone 13！喊「我只是維權」

關鍵字：

iPhone密碼鎖手機重置蘋果

讀者迴響

熱門新聞

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

台劇天花板是「這部」！網友激推

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面