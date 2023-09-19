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更新iOS 17災情曝！大票哀號變耗電　XR用戶傻了：燙到能煎蛋

▲▼iOS 17 新功能上線。（圖／取自蘋果官網）

▲iOS 17來了！（圖／取自蘋果官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iOS 17來了！3C達人Tim哥搶先更新，今（19）日一早就發文宣布，「我已經更新完畢…目前Safe」，貼文引發熱論。就有果粉更新後卻哀號，「已更新，目前感覺很耗電」、「12，蘋果16.6.1，更新完怎麼感覺更耗電了」、「XR更新完蠻耗電，手機可以煎蛋了。」

Tim哥上午7點在粉專「3c有意思tim哥」發文，「iOS17正式版來了…我已經更新完畢…目前Safe」，吸引網友討論，「快點玩重新對焦」、「i12pm更新完畢～測試中」、「i13 Pro Max，目前還好」、「我半夜就更新了！目前正常」、「11Pro，目前正常。」

其中，就有果粉哀號，「耗電、發燙手感，13更新後」、「已更新，目前感覺很耗電」、「12，蘋果16.6.1，更新完怎麼感覺更耗電了」、「XR更新完蠻耗電，手機可以煎蛋了。」看到有人回報耗電、發燙問題，Tim哥在留言處建議，「剛更新完嗎？給它一小時，然後你再重新開關機試試看。」

也有用戶爆出別種災情，包括更新後連不上CarPlay、資料庫音樂不見、鎖定桌布的上方變模糊、截圖的照片無法後製上傳、messenger閃退等等。還有人表示，「LINE通知聲音跟我預設的不一樣，iPhone 12 Pro Max 更新完」、「更新後的通知聲超難聽，不知道有沒有辦法改回來」、「我的LINE也是。」

另外，有果粉求助詢問，「建議現在更新嗎？還是再等等？」「XR建議更新嗎？」Tim哥認為，可以先觀察一天看看，不用急著更新。

而在PTT的iOS板，也有果粉回報更新後的問題，「更新iOS17後，新增多項通知聲/鈴聲。不知是否是此問題導致手機全鈴聲皆變為預設鈴聲（包含第三方App）」、「根據測試平台顯示iOS17正式版/RC版，耗電量皆為暴跌（應為耗電量暴增、續航暴跌），先前測試版本，請斟酌更新。」

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