5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

▲iOS 17更新前後跑分比較。（圖／翻攝iAppleBytes）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果今日正式推出 iOS 17 最新版本，外媒 iAppleBytes 使用 5 款搭載 iOS 17 RC 的舊款蘋果 iPhone 手機，使用 Geekbench 的 Battery Test 進行分析，瞭解這些手機升級 iOS 17 後的耗電情況。

IT之家報導，各項測試中，分別對 iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 及 iPhone 13 進行測試，最終得出「所有舊款機型續航均有所降低的結論」，其中 iPhone 13、iPhone XR 機型均創下最低點。

iPhone SE 2020

3小時36分鐘（iOS 16.6.1）／ 3小時24分鐘（iOS 17）

iPhone XR

5小時09分鐘（iOS 16.6.1）／ 4小時14分鐘（iOS 17）

iPhone 11

5小時52分鐘（iOS 16.6.1）／ 5小時25分鐘（iOS 17）

iPhone 12

6小時29分鐘（iOS 16.6.1）／ 5小時39分鐘（iOS 17）

iPhone 13

8小時09分鐘（iOS 16.6.1）／ 6小時51分鐘（iOS 17）

除了 iPhone SE 2020更新前後電池續航僅相差 12 分鐘，影響最微小，其餘都有超過 30 分鐘以上的續航縮水，其中 iPhone 13 更是一口氣少了 1 小時又 18 分鐘。IT之家建議，倘若不著急升級至 iOS 17，也認為現行版本已經足夠穩定，用戶可以選擇暫時不升級，先官網是否有災情，再決定升級的版本。

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