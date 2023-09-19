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女戴隱形眼鏡…視力變模糊「角膜血管狂增生」　醫：很多人都犯錯

武漢女戴隱形眼鏡…視力變模糊「角膜血管狂增生」　醫抖壞習慣：很多人都犯

▲彭女士戴隱形眼鏡30年，近來發現視線變模糊。（圖／翻攝自湖北經視）

圖文／CTWANT

許多近視的人為了美觀，會選擇配戴隱形眼鏡，但習慣若不好，恐對眼睛造成危害。中國武漢有一名47歲彭女士，每天戴隱形眼鏡，卻發現視線愈來愈模糊，檢查發現眼角膜長滿新生血管，因為她做了很多人都可能犯的錯誤。

據《湖北經視》報導，彭女士30年前被診斷出高度近視，為了美觀她不戴有框眼鏡，而是選擇隱形眼鏡，每天戴超過12小時，一睡醒就戴，只有睡覺時才會取下，沒想到前幾天眼睛出現嚴重紅眼、怕光、流淚的症狀，就醫檢查發現雙眼的角膜佈滿新生血管。

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武漢愛爾眼科漢口醫院老視與白內障專科主任許榮解釋，長了大量的新生血管之後，眼睛非常容易有一些慢性的發炎反應，也會影響到看東西的清晰程度，視覺質量會有所降低。由於彭女士長期戴隱形眼鏡，角膜的含氧量不夠，干擾到代謝，進而產生很多細胞因數，誘發新生血管的產生。

武漢女戴隱形眼鏡…視力變模糊「角膜血管狂增生」　醫抖壞習慣：很多人都犯

▲彭女士的眼角膜佈滿新生血管。（圖／翻攝自湖北經視）

許榮警告，許多愛美人士為了簡單省事，每天連續戴隱形眼鏡10多個小時，不僅可能誘發新生血管產生，甚至導致感染性角膜炎、角膜潰瘍、角膜穿孔，嚴重還會影響視功能。因此，在選擇隱形眼鏡時，最好挑含氧量比較高的，以及眼角膜弧度吻合的比較好，另外配戴最好不要超過8小時，能夠戴有框眼鏡就盡量不要戴隱形眼鏡。若非戴隱形眼鏡，必須做好清洗、消毒、沖洗和除蛋白4個環節。

第1步：徹底洗凈雙手並擦乾水分。

第2步：鏡片取出後，放在左手掌心，滴3～4滴多功能護理液，用指腹輕輕搓揉鏡片正反2面，每一面揉搓10～20秒。

第3步：清潔鏡片後，用多功能護理液沖洗鏡片，2面各沖洗5秒。

第4步：將鏡片放在眼鏡盒中，倒入3分之2滿的護理液，按要求浸泡消毒。

為了達到清潔鏡片和預防感染的效果，一個步驟都不能省略。

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