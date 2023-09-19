轟陳吉仲不下台非常丟臉　前綠委：痛惡只能一言堂

▲農業部長陳吉仲 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲因進口蛋政策引發爭議，一度請辭最終被慰留。民進黨前立委謝欣霓日前表示，政務官本來就不是天長地久，不夠格的、能力不足的，該走就走，更批評他不下台，非常丟臉，今則再說「我反對2024政黨輪替，但我更痛惡民主政黨只能一言堂⋯不用找網軍出征我，錢省下來去銷毀雞蛋吧！老娘不選舉，這些no face的網軍，就是2022大敗的主因」。

在請辭傳言一出來時，前行政院長蘇貞昌受訪就為陳吉仲抱不平，稱陳吉仲還沒有提出辭職，就有人急著放話，這非常惡劣，「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」，為他感到很不捨，希望大家多給他加油。陳吉仲舊識、民進黨立委參選人吳音寧則指出，2018年攻擊自己的那批人，就是現在攻擊陳吉仲的，強調「我們不能向謊言低頭」。

對於陳吉仲留下來，謝欣霓就指出，政務官本來就不是天長地久，不夠格的、能力不足的，該下台就下台，立法院可不是行政院立法局，執政黨的委員們應拿出理想及道德勇氣，也批評蘇貞昌的發言，「在球場上，球員已經嚴重受傷了，前教練還堅持要他打完比賽。是打算輸球嗎？」

陳吉仲挺過4小時請辭風暴，19日現身立法院民進黨團總召柯建銘辦公室。陳吉仲受訪時表示，針對雞蛋的專案進口，有許多排山倒海而來的抹黑，對於非事實部分會用專業來釐清，農業部會捍衛雞蛋專案進口，為了讓消費者吃得到、買得到平價雞蛋，也要照顧農民，並稱政策效益還是高於成本，但因為這樣的許多抹黑造謠，甚至許多的不實攻擊，造成農業部同仁的壓力，「這樣的攻擊甚至造成社會紛擾，我願意為這樣的紛擾道歉。」