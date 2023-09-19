郭辦籲國民黨總統門票「人民決定」　喊話別再要柯文哲、郭台銘投降

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘投入總統大選，近期將啟動連署作業，對於和國民黨之間的互動，郭台銘競選辦公室發言人黃士修19日受訪時表示，國民黨只敢恐嚇自己黨員，卻忘了面對社會大眾，國民黨這張政黨推薦門票應該交給社會大眾決定。國民黨自認泱泱大黨，請把人民放在心中，不要再想說誰投降、誰歸隊，請把民意放在心裡。

對於連署狀況，黃士修指出，地方也都相當熱情，很多朋友都在詢問什麼時候開始簽署？郭台銘何時可以來這邊？地方上的熱情是沒有消退的，政治現實上國民黨確實堅壁清野，造成一些有黨籍人士不敢輕易動作，國民黨只敢恐嚇自己黨員，卻忘了面對社會大眾，國民黨這張政黨推薦門票應該交給社會大眾決定。

黃士修表示，畢竟大家有志一同要下架民進黨，若國民黨無法放棄本位主義，嘴巴上說不理會，檯面下卻一堆負面攻擊，那只能說我們絕對會正面應戰，「但我們還是把大家當朋友，共同敵人是民進黨、目標是勝選，參選、整合都是手段，希望國民黨站在人民角度思考勝選的目標，而非本位主義。」

黃士修指出，國民黨說要把郭台銘邊緣化，但花在攻擊郭台銘的力氣遠大於監督民進黨，非常遺憾，政黨存在價值是為了人民而非私心，國民黨為何把我們看成如此強大的威脅？因為國民黨清楚，雖然郭台銘民調不高，但支持度來自中間選民，這是國民黨拿不到的票源。

黃士修批評，國民黨以為郭台銘投降，支持者就會自動歸隊，但這樣的想法是錯的，這些人原本是不投票的，國民黨不要再想說讓柯文哲、郭台銘投降，票就會回到國民黨，國民黨自認泱泱大黨，請把人民放在心中，不要再想說誰投降、誰歸隊，請把民意放在心裡。