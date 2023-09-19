「民進黨正為陳吉仲的去留陷入分裂」　他：像極了去年的場景

▲陳吉仲為進口蛋問題造成社會紛擾道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲因進口蛋政策引發爭議，一度請辭最終被慰留。國民黨前立委陳學聖表示，自己有一位資深媒體人的以經驗告訴他，綠營正為陳吉仲的去留陷入人格分裂，而他也認為，現在的狀況，真的像極了去年民進黨全黨力挺身陷論文抄襲風波的前新竹市長林智堅的場景。

陳學聖指出，自己的朋友看到了報紙刊登的兩篇讀者投書，那雖是個人言論，但編排方式，就是一種立場。因為讀者投書沒有發表時間壓力，主編有用與不用的權力，要把這兩篇投書分開、隔一兩天放，也都沒什麽問題，卻把要留要走兩種立場放在報頭並列，就表示「壞蛋」事，在綠營已形成分裂，所以媒體雙文並陳。

陳學聖說，進一步瞭解，綠營要選舉的人，都希望換掉陳吉仲，趕快清空，脫離戰場泥沼，包括民進黨總統參選人賴清德都暗暗叫苦。只是因為陳吉仲跨行政院長從之前蘇貞昌到現在陳建仁，代表的是行政團隊的功過論定，更是蔡政府歷史評價蓋棺論定的倒數時刻，當然要全黨挺陳吉仲一人，就像去年全黨挺林智堅一人的場景。

陳學聖認為，保不保陳吉仲，這是民進黨家務事，大家管不著，但對於不能給人民「好蛋」的執政黨，民眾是有選擇權利的。

陳吉仲挺過4小時請辭風暴，19日現身立法院民進黨團總召柯建銘辦公室。陳吉仲受訪時表示，針對雞蛋的專案進口，有許多排山倒海而來的抹黑，對於非事實部分會用專業來釐清，農業部會捍衛雞蛋專案進口，為了讓消費者吃得到、買得到平價雞蛋，也要照顧農民。