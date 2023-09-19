郭辦：總統選舉連署站20日正式啟動　首波以六都為主

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞投入2024總統大選，並赴中選會領表登記為正、副總統被連署人，郭台銘競選辦公室發言人黃士修19日表示，明天9月20日正式開始連署，這已經和郭董親口確定，第一批站點會以六都為主，相關作業都在準備中，個資保護上也一定做到最高規格。

黃士修表示，原訂要9月18日領取中選會連署書紙本，還要去背、掃描等處理再送到印刷廠，根據過去公投經驗，印刷廠印出來送到各地站點也需要時間，原本定在19日連署，但18日晚上臨時增加資安跟維安演練，因為郭董非常重視這件事情。

對於連署準備作業，黃士修指出，相關物資跟人力的準備都已經就緒，但要做到最高規格，所以臨時宣布這個消息，今天一整天也要做相關演練保護民眾個資。

黃士修表示，早上跟郭董開會，有幾點要宣布，這次連署即將啟動，要打有準備的仗，所有連署作業都是合法合規，也要重申三不三要原則，不能有金錢對價、不能有不正利益、不能有偽造個資情形，三要是要尊重總統選舉罷免法、要正確填寫連署資料以及要慎防詐騙集團竊取個資。

黃士修直言，郭台銘性格非常嚴謹，相關保全準備都已經就緒，原本的作業流程也都有完整配套，但郭台銘要做到滴水不漏，今天一整天都要對工作人員進行資安跟維安演練，現在預演很多狀況，包含個資竊取以及各種突發狀況處理，律師團隊跟工作人員也是全面備戰。

黃士修表示，明天9月20日正式開始連署，這已經確定並和郭董親口確定，第一批站點會以六都為主，其中一個就是前幾天的台北總站，六都以及其他縣市後續會跟上，民間幫忙的小型站點也會陸續更新，相關作業都在準備中，個資防護上也一定做到最高規格。