觀察／侯友宜華府「面試」談3D戰略　聚焦國防兩岸降低美方疑慮

▲國民黨總統參選人侯友宜前往華府布魯金斯學院與學者專家會談。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜美東時間19日先後拜會華府布魯金斯研究院、美國在台協會總部（AIT）、眾議院，所有行程均「客隨主便」，應美方要求不對外公開。但據了解，侯席間暢談「3D戰略」（Deterrence、Dialogue、De-escalating），對美方所關切的問題都不迴避。外界原本疑慮侯因過往經歷，只熟悉市政、內政，如今透過與美方學者專家的「直球對決」，讓美方對他所闡述的國防、兩岸、外交立場有更清晰認識，相信會是一次很成功的「面試」。

侯友宜14日啟程訪美，直到進入美國首都華府才算涉入深水區，聚焦國防、兩岸、外交等重要議題。值得注意的是，除了鴻海創辦人郭台銘訪美時只強調在「一中框架」下與大陸談判之外，其他包括民眾黨柯文哲、民進黨賴清德，都在美國時強調須朝向提升自我防衛能力、同時強化兩岸溝通，顯然這方向朝野已有共識，問題在於具體要怎麼做，這才是美方關注的焦點。

▲侯友宜赴國會山莊拜會參議員。（圖／記者鄭佩玟攝）

在跟美方人士直球對決之前，侯友宜先一步投書《外交事務》期刊（Foreign Affairs），而這份投書發揮撥雲見日的作用。旅美學者、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中透露，侯友宜與美方的談話主軸皆聚焦在投書內容，講述「3D戰略」及美中台關係的態度與看法。

侯友宜受訪時解釋，「嚇阻」（Deterrence） 是台灣必須提升自我防衛能力，讓對手不輕易開戰；「對話」（Dialogue） 是持續兩岸溝通交流，避免軍事上的誤判；「降低風險」（De-escalating）是藉由「功能性議題」的互動，降低衝突爆發的風險。據了解，侯在會談中告訴美方，「維持現狀」是台灣的主流民意，但現狀是處於動態平衡，因為民進黨政府的現狀，是一個滑向打破台海微妙均衡的新現狀，把台灣推向戰爭邊緣。

另外，據透露，美方對於侯友宜《外交事務》投書中提出的「憲法九二」相當感興趣，侯友宜解釋，九二共識至今已歷時30幾年，但近年卻遭到扭曲污名化，其實只要回歸《中華民國憲法》內涵，就能讓九二共識真實還原，兩岸關係就能和平穩定，也能獲得台灣人民支持。侯也強調，他的九二共識不是「一國兩制」，他堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨。

此外，美方聚焦軍事預算、服貿貨貿、兩岸議題，例如侯友宜投書表明將成立內閣層級的「全民防衛動員委員會」，就被問到這與現行台灣國防部「全民防衛動員署」之差異。

總體而言，侯友宜與美方人士都認同，台美關係應在實質性事務上持續發展，而在兩岸上則可遵循「3D戰略」，一方面國防上建構一支精銳部隊，對中共產生赫阻作用，二方面也要重啟交流對話，避免出現誤判，讓台灣在美、中之間維持不卑不亢的立場，中華民國方可永續發展。

過去侯友宜因其從政經驗，較少涉足國防外交領域，美方自然而然對其立場不熟悉。而這次以總統參選人身分訪美，不可避免也是一次重要的「面試」，在華府停留期間，侯充分與華府智庫、學者專家還有國會議員交換意見，卜睿哲（Richard C. Bush ）讚侯談話內容非常充實，而首次與侯會面的「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser），過去一直想與侯碰面，但都無法如願，此次在華府與侯第一手接觸，她也肯定，侯友宜已做好充分準備，對兩岸問題的回答非常全面；她認為，侯友宜確實充分理解台灣所面臨的挑戰，以及不僅是台灣、還包括美台必須共同完成的事情，並已經考慮到所將面臨的一些問題和挑戰。