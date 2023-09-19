侯友宜錯把林肯當中山？　朱立倫：只有綠營從不讀國父思想

▲朱立倫陪同張斯綱到三玉宮上香祈福 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜在華府僑宴中，稱「民有、民治、民享」是國父孫中山最重要思想，但被綠營認為，侯錯把林肯當孫文。國民黨主席朱立倫今反酸，大家從小到大都知道的事情，只有綠營的從來不讀國父思想與中華民國憲法。

侯友宜於美東時間18日抵達美國華盛頓特區時，晚間出席大華府挺侯造勢，侯友宜致詞時提到，很多僑胞都是國民黨最堅強後盾，也是國父孫中山最重要民有、民治、民享的共同支持者，大家共同信念就是要守護中華民國，這是自己當警察第一天開始不能忘的愛國向心力，唯有團結的中華民國，才能走出困境。

這樣的言論，遭綠營認為，「民有、民治、民享」是林肯的言論，並非孫文。對此，朱立倫表示，中華國憲法第1條就載明，「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」。國父思想也講，三民主義是民族、民權、民生主義，就是民有、民治、民享，國父也講得很清楚，為什麼就是民有、民治、民享。

朱立倫說，「朱立倫也這樣講，國父思想也這樣寫，中華民國憲法也是這樣講」，這是我們從小到大大家都知道，只有綠營可能都忘記了，也不讀憲法，也不了解國父思想。

朱立倫再說，8年前他在美國也這樣講，當時也被綠營嘲笑，後來才知道他們自己完全搞烏龍，現在竟又用同樣的手法來抹黑侯友宜。

朱立倫大讚侯友宜這次訪美非常順利，不管是卜睿哲、葛來儀、何瑞恩等這些重量級學者，對他都非常肯定，他已經提出來的論點，都獲得美方的一些肯定。

