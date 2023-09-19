　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜錯把林肯當中山？　朱立倫：只有綠營從不讀國父思想

▲▼ 朱立倫陪同張斯綱到三玉宮上香祈福 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲朱立倫陪同張斯綱到三玉宮上香祈福 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜在華府僑宴中，稱「民有、民治、民享」是國父孫中山最重要思想，但被綠營認為，侯錯把林肯當孫文。國民黨主席朱立倫今反酸，大家從小到大都知道的事情，只有綠營的從來不讀國父思想與中華民國憲法。

侯友宜於美東時間18日抵達美國華盛頓特區時，晚間出席大華府挺侯造勢，侯友宜致詞時提到，很多僑胞都是國民黨最堅強後盾，也是國父孫中山最重要民有、民治、民享的共同支持者，大家共同信念就是要守護中華民國，這是自己當警察第一天開始不能忘的愛國向心力，唯有團結的中華民國，才能走出困境。

這樣的言論，遭綠營認為，「民有、民治、民享」是林肯的言論，並非孫文。對此，朱立倫表示，中華國憲法第1條就載明，「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」。國父思想也講，三民主義是民族、民權、民生主義，就是民有、民治、民享，國父也講得很清楚，為什麼就是民有、民治、民享。

朱立倫說，「朱立倫也這樣講，國父思想也這樣寫，中華民國憲法也是這樣講」，這是我們從小到大大家都知道，只有綠營可能都忘記了，也不讀憲法，也不了解國父思想。

朱立倫再說，8年前他在美國也這樣講，當時也被綠營嘲笑，後來才知道他們自己完全搞烏龍，現在竟又用同樣的手法來抹黑侯友宜。

朱立倫大讚侯友宜這次訪美非常順利，不管是卜睿哲、葛來儀、何瑞恩等這些重量級學者，對他都非常肯定，他已經提出來的論點，都獲得美方的一些肯定。
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／陳吉仲鞠躬道歉了！
勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝「4種人」退休領不到錢
5支iPhone實測iOS 17「續航力全退步」！這款少1小
中央大學內網稱「統神輕度身障」　校方認錯道歉了
小彬彬賠光兒子300萬「現業績翻漲分紅」！　小小彬坦承已不信
陸重機女神慘死！　遭甩飛雙腿血肉模糊
快訊／東京「工人隨鋼筋掉落」7樓高墜下！　至少2死
「混蛋」2萬kg假冒台灣產出貨！　最重罰2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／道歉了！陳吉仲：進口蛋政策方向正確　願為造成社會紛擾致歉

陸指「海峽中線」不存在　外交部：中華民國台灣主權獨立

「民進黨正為陳吉仲的去留陷入分裂」　他：像極了去年的場景

侯友宜錯把林肯當中山？　朱立倫：只有綠營從不讀國父思想

轟農業部說謊又自打臉！　游淑慧一張圖破解進口蛋爭議

觀察／侯友宜華府「面試」談3D戰略　聚焦國防兩岸降低美方疑慮

新北前區長涉貪12年遭起訴　賴競辦：看不出侯友宜打擊貪污決心

郭台銘「全台夜市巡迴連署」！　明後2天將於高雄仁武、鳳山開跑

侯友宜施政滿意度列「衝刺組」　民進黨：市民不滿落跑市長

侯友宜3D戰略少「國防」　朱立倫：只有民進黨想要雞蛋裡挑骨頭

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

劉若英《成全》一開口全場大合唱　練台語歌...兒子都比她會XD

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

快訊／道歉了！陳吉仲：進口蛋政策方向正確　願為造成社會紛擾致歉

陸指「海峽中線」不存在　外交部：中華民國台灣主權獨立

「民進黨正為陳吉仲的去留陷入分裂」　他：像極了去年的場景

侯友宜錯把林肯當中山？　朱立倫：只有綠營從不讀國父思想

轟農業部說謊又自打臉！　游淑慧一張圖破解進口蛋爭議

觀察／侯友宜華府「面試」談3D戰略　聚焦國防兩岸降低美方疑慮

新北前區長涉貪12年遭起訴　賴競辦：看不出侯友宜打擊貪污決心

郭台銘「全台夜市巡迴連署」！　明後2天將於高雄仁武、鳳山開跑

侯友宜施政滿意度列「衝刺組」　民進黨：市民不滿落跑市長

侯友宜3D戰略少「國防」　朱立倫：只有民進黨想要雞蛋裡挑骨頭

韓國「知名海苔」檢出禁用甜味劑！美國「是拉差辣椒醬」漂白劑超標

中華隊加油抽Switch　天天預測拿好禮

南消第三大隊消防演練　改裝清潔用水槽成光電搶救應急水源

台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬

車臣領袖驚傳命危！換腎陷入昏迷　病床前「手下等著繼位」

高雄文化保存都更首例　閒置12年舊市議會斥90億大變身

雲端發票中100萬！他因「1規定」不能領　國稅局曝原因

紅雀42歲老將韋恩萊特200勝達陣　現役第5人、隊史第3人

快訊／道歉了！陳吉仲：進口蛋政策方向正確　願為造成社會紛擾致歉

陸男被鼓動從橋上跳水　假髮半空中飛起引眾笑

政治熱門新聞

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

柯文哲又夢碎　明「AI競選歌曲」場地要換了

卜睿哲曝侯友宜「直接」跟美專家對話　葛來儀大讚：侯有備而來

總統連署人驚見「槍擊要犯」　還穿龍袍下聖旨

陳吉仲不向人民道歉　他揭民進黨派系惡鬥

蛋災燒成大選變數！他曝這人不敢動陳吉仲

郭台銘連署「一張200」挨酸　真實價碼揭密

寡婦樓都更解凍　市議員：高虹安恐涉貪汙

侯友宜赴AIT拜會贈關公帽　主席羅森伯格送蜂蜜互動曝光

侯友宜華府智庫提3D戰略！反對台獨、一國兩制　國防軍購列討論

柯借北流餐廳又違規　蔡詩萍這樣說

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

未來2個月是藍白合關鍵？　他預測：侯友宜民調會再上漲4個百分點

侯友宜赴華府「面試」重頭戲！　「這三位」重量級學者接待

更多熱門

相關新聞

「民進黨正為陳吉仲的去留陷入分裂」　他：像極了去年的場景

「民進黨正為陳吉仲的去留陷入分裂」　他：像極了去年的場景

農業部長陳吉仲因進口蛋政策引發爭議，一度請辭最終被慰留。國民黨前立委陳學聖表示，自己有一位資深媒體人的以經驗告訴他，綠營正為陳吉仲的去留陷入人格分裂，而他也認為，現在的狀況，真的像極了去年民進黨全黨力挺身陷論文抄襲風波的前新竹市長林智堅的場景。

觀察／侯友宜華府「面試」暢談3D戰略　聚焦國防、兩岸降低美方疑慮

觀察／侯友宜華府「面試」暢談3D戰略　聚焦國防、兩岸降低美方疑慮

新北前區長涉貪　賴競辦：看不出侯友宜決心

新北前區長涉貪　賴競辦：看不出侯友宜決心

郭台銘夜市巡迴連署！將於高雄仁武、鳳山開跑

郭台銘夜市巡迴連署！將於高雄仁武、鳳山開跑

侯施政滿意度列「衝刺組」　綠酸落跑市長

侯施政滿意度列「衝刺組」　綠酸落跑市長

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

台劇天花板是「這部」！網友激推

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面