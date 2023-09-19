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北韓女性的奢華時尚！崔善姬「拿GUCCI提包」　緋聞女友只拿中國貨

▲▼金與正、崔善姬此次隨同訪俄拿著高級名牌包，至於崔善姬則拿便宜貨。（圖／朝中社）

▲金與正、崔善姬此次隨同訪俄拿著高級名牌包，至於崔善姬則拿便宜貨。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／編譯

朱門酒肉臭，路有凍死骨！今年北韓（朝鮮）農作收成不甚理想，聯合國安理會報告又指出，北韓至少有1000萬人處於飢寒交迫或營養不良的危機。在此之際，外務相崔善姬、朝鮮勞動黨副部長金與正隨同訪俄，卻被鏡頭拍到，她們拿著要價不斐的名牌手提包，和一般民眾的生活呈現天壤之別。

根據美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》，北韓最高領導人金正恩此次搭乘綠皮專用列車訪俄，包括胞妹金與正、外務相崔善姬等核心高層人士隨同出訪，然而北韓官媒卻拍到女性核心高層拿著高級名牌手提包，繼金與正被發現拿著要價22萬新台幣的迪奧黑色手提包後，就連崔善姬也是拿著奢侈品。

北韓官媒《朝中社》16日在報導中釋出15日的相片，當天金正恩前往俄國哈巴羅夫斯克邊疆區的阿穆爾河畔共青城視察加加林飛機製造廠，在金正恩和北韓軍官、俄方官員的合照中，崔善姬拿著褐色的手提包。

▲▼崔善姬和北韓軍官、金正恩、俄方代表拍攝合照時，拿著GUCCI名牌包。（圖／路透）

▲崔善姬和北韓軍官、金正恩、俄方代表拍攝合照時，拿著GUCCI名牌包。（圖／路透）

《NK News》指出，崔善姬手上拿著的褐色手提包，確定是來自義大利奢侈時裝品牌「GUCCI」的高價產品，是利用鴕鳥皮製造的手提包，且目前已經停止生產、斷貨，因此該項產品在冰島某二手商品交易網站上標價1萬美元（近新台幣31萬元），可見崔善姬的手提包可能比金與正的還要昂貴。

《NK News》也引述《韓聯社》報導，提到金與正出訪時拿著迪奧黑色手提包。

至於被外傳是金正恩緋聞女友、朝鮮勞動黨宣傳煽動部長玄松月，此次訪俄時則僅拿著中國製的廉價手提包，在中國網站的販售價格僅為8美元（約新台幣247元）。

▲▼金與正陪同胞兄出席加加林飛機製造廠視察時，被拍到手上疑似拿著迪奧黑色手提包。（圖／路透）

▲金與正陪同胞兄出席加加林飛機製造廠視察時，被拍到手上疑似拿著迪奧黑色手提包。（圖／路透）

根據《韓聯社》，北韓為了鞏固國內政治體制不受外界勢力影響，從數年前就開始將國外奢侈品妖魔化，聲稱這些奢侈品是「資本主義國家為了破壞、滲透北韓所使用的武器」，認為奢侈品象徵資產階級（布爾喬亞）文化、反社會主義，積極展開取締行動，而2006年北韓首次進行核試爆，聯合國安理會通過第1718號決議，禁止對北韓輸出奢侈品。

然而，在北韓各種公開活動中，仍不時可以見到疑似來自國外的製品，包括金正恩下鄉視察洪災災區時，開著黑色高級進口座車，以及金正恩手上戴著瑞士高級鐘錶「萬國錶」（IWC），金正恩的妻子李雪主、女兒金主愛也特別鍾愛迪奧的手提包與外套。

另外，金與正今年7月接見中國代表團時，也被拍到拿著義大利奢華品牌「寶格麗」（Bvlgari）的手提包。

►北韓「白頭血統」鍾愛名牌！金與正訪俄拿迪奧手提包　真皮網售22萬

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