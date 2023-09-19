成功治代掛號！名醫1招「全部都掛到了」：屬於大家的勝利

▲代掛號賣場令不少名醫很頭痛。（圖／翻攝自蝦皮）

記者鄺郁庭／綜合報導

為對抗黃牛和代掛號業者，知名皮膚科「輕鬆美膚」11日曾發文致歉，從10月份起取消網路掛號，改成1個月一次的現場排隊，掛未來一個月的號。昨（18日）晚粉專再次發文，公告這招成功了，「在公告時間結束前，來現場排隊掛號的粉絲，全部都有掛到10月份的門診」，開心宣布這是大家共同配合贏得的勝利。

粉專18日晚上貼文，宣布在公告時間結束前，有到現場排隊掛號的人，都有掛到10月份的門診，很感謝大家專程到現場排隊，耐心配合工作人員指揮，「你們辛苦了，現場工作人員也辛苦了，謝謝大家的體諒和配合，今天是屬於你們大家的勝利。」

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貼文一出，有掛到號的網友不禁紛紛留言，給這個決策肯定，「覺得自己今天超lucky！」「有成功掛到號真的好感恩，謝謝所有現場工作人員」、「剛好排到最後希望的日期，接著幸福蛋就喊幾號滿診，我看著白板畫X」、「大工程耶！但超棒的。」

台大名醫施景中去年11月曾發文，「請代掛號公司放過我的門診吧！」因為他的線上門診總顯示額滿，實際看診人數卻沒那麼多，名額似乎都被代掛號占走，真正有需求的人卻掛不到。實際到拍賣APP搜尋，會發現不僅有台大、北榮、長庚、國泰等醫學中心門診，連知名皮膚科「輕鬆美膚」也能代掛號。

賣家聲稱，「程式自動掛號，成功率高」、「成功再付款」、「台大網路代掛號199元、長庚網路代掛號170元」。此外，從賣場開價還可以觀察出醫院或醫師受歡迎的等級，一般代掛號價格約落在100-500元左右，有名醫的價格直接飆破千元，類似情形使不少名醫超頭痛。