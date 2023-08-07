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屏東市公所「星光電影樂暑末」　預約報名星光走秀有好康

▲屏東市公所「星光電影樂暑末」，主題好禮手刀預約 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市公所「星光電影樂暑末」，主題好禮手刀預約 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東市公所8月26日晚間18時舉辦「星光電影樂暑末」活動，於復興圖書館前廣場放映《超級瑪利歐兄弟》中文版，歡迎大小朋友一起來欣賞；事前預約報名角色扮演星光走秀的小朋友將有機會獲得精美好禮，報名至8月13日止，詳請可追蹤屏東市公所臉書粉絲專頁。

「星光電影樂暑末」活動好禮雙重贈，好禮第一重：當天出席角色扮演星光走秀的小朋友有機會獲得市公所準備的Super Mario主題禮物包，內容有日本環球影城空運來台的瑪利歐限定造型浮雕軟糖、瑪利歐空氣曲棍球趣味桌遊玩具、彩色鉛筆組、開學文具組及精美野餐墊。好禮第二重：當天現場報名前100組看電影的民眾可獲贈精美野餐墊一組。

角色扮演星光走秀報名辦法：加入屏東市公所官方Line@(請掃圖檔），私訊市公所姓名(家長)、聯絡電話、參加者姓名、年齡（限13歲以下），並附上角色扮演的照片，報名至8月13日止。

8月14日屏東市公所臉書粉專將上傳相關照片，開放點”讚”評選，截至8月23日17:00止，按讚數最多的前20名，市公所將以Line私訊獲選者， 獲選者請於8月26日活動當日18:00至復興圖書館廣場報到，並參加星光走秀，即可獲贈Super Mario主題禮包。

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關鍵字：

星光電影樂暑末屏東市星光走秀Super Mario預約

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