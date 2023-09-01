穿「一條線」比基尼遭罰竟向媒體、名醫求償　敗訴確定

▲「一條線比基尼」事件後，女子求償敗訴確定。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura，下同）

記者吳銘峯／台北報導

林姓女子2019年10月間與男友到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元），事件遭台灣媒體大肆報導，並被婦產科名醫鄭丞傑等人轉載。林女認為名譽受損，求償240萬元，一二審均敗訴，她再上訴第三審，最高法院1日駁回上訴確定。

據了解，事發時林女約20多歲，當時在新竹科學園區工作，與男友到長灘島旅遊，她連續兩天都穿著「Micro bikini」在長灘島海灘邊遊玩，幾乎完全裸露，被遊客拍下照片，並被當地媒體報導。事件引起菲律賓警方重視，警方也開罰2500披索，新聞因此傳進台灣。

不僅媒體報導，臉書社群中，也不少人引用當時菲國媒體公布的林女與男友的照片。其中「東森新聞」郭姓女記者的報導中，公布了菲國媒體刊出的林女護照個人資料。臉書粉專「子迂的蠹酸齋」陳姓版主則轉載國外媒體影片，並發布文章提到「透過單線型兩件式比基尼，讓全世界的男男女女體會到，『林○○』所表達的訴求，是尚不被社會所允許的…林○○，你是齋主我的英雄！」

此外，婦產科名醫鄭丞傑也在臉書公開貼文：「我們小時候想要看到女生的屁股、得扒開她的内褲、現在的男生想要看到女生的内褲、得扒開她的屁股、時代的變化實在太大、我們也只能適應它了」並附上2張林女與男友的照片。林女不滿，認為以上的言論已經影響到她的名譽，提出民事訴訟，總計求償240萬元。

一二審均駁回林女請求，其中二審高等法院認為，相關評論、報導，均為評論可受公評之事而作；且經由公開之YOUTUBE平台取得，使用這些個資也均在合理範圍內。另外高院也認為，媒體的報導還引用當地警察局長的訪問，善盡合理查證義務。至於鄭丞傑的留言，高院認為這是「本於其婦產科醫師之經驗，以戲謔之方式，就系爭事件表達吾人應適應時代之變化，為個人言論及意見之表達，並非對林女實施違反其意願而與性或性別有關之行為，仍屬憲法保障言論自由之範圍，依法益權衡標準，尚無逾越一般社會生活所允許之法秩序範圍。」因此高院駁回林女請求。林女再上訴，最高法院1日駁回上訴，全案確定。