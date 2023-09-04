預約日本餐廳「狂被掛電話」　他講1句秒掰：感覺很差！網瘋猜原因

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國人超愛到日本旅遊，近日就有網友打電話到京都一間餐廳訂位，怎料不是沒接通，就是迅速被掛斷，由於店家僅限「電話預約」，讓他不知如何是好。對此，網友們紛紛猜測，可能跟近期爆量的騷擾電話有關。

網友日前在Dcard發文提到，「之後會跟家人到京都旅遊，所以想說提前一個月預訂餐廳，因為店家只能電話預約，不提供網上服務，所以就挑了非繁忙時間打海外電話到餐廳。」

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原PO表示，自己是日文N3的程度，事前也刻意看影片，學習一些預約餐廳的日語，想說應該沒問題，「結果這幾天下來，餐廳電話不是沒接通，就是很快被掛斷了。」

他透露，第一次說想預約座位，店員很快講了一段日語，接著便掛斷，於是我馬上回撥，怎料對方聽到是同一人又掛掉了，「第三次店員很友善，有問我想預約的日子、時間、人數，然而當日已經滿席，當我想詢問其他可以的日子，他們又很快掛斷電話了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

眼看多次被無端掛斷，店員也沒打算要溝通，讓他感覺很差，「現在是滿滿黑人問號，雖然網上也說是預約困難的餐廳，但原來也有被拒絕對話的可能，我是有點驚訝。」

對此，網友們紛紛回應，「雖然我不確定，但不排除最近日本接到許多86開頭的海外騷擾電話，雖說我們是886」、「最近他們比較敏感沒辦法」、「因為86開頭的騷擾電話太多，再加上你講話有點卡，或是聽不懂的話，應該是會被當成中國來的騷擾電話掛掉」、「這家我請信用卡白金秘書幫我預約成功～月底去吃～」。

值得一提的是，粉專「日本省錢小站」也提及相關情況，表示自從日本排放核汙染水後，政府單位就接到大量抗議電話，「累積至昨日，光是打到都廳的電話就高達3萬多通，讓政府人員疲於應對，為了解決這問題，官方就用中文錄製一段電話答音，交代所有政府人員，如果接到某國來的騷擾電話，就播放這段中文錄音給對方。」