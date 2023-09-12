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代掛號猖狂「名醫認輸了」！取消網路名額：要委屈各位現場排

▲▼代掛號賣場。（圖／翻攝自蝦皮）

▲民眾想找名醫看診，拍賣APP出現許多代掛號賣場。（圖／翻攝自蝦皮）

記者鄺郁庭／綜合報導

台大名醫施景中去年11月曾發文，「請代掛號公司放過我的門診吧！」因為他的線上門診總顯示額滿，實際看診人數卻沒那麼多，名額似乎都被代掛號占走，真正有需求的人卻掛不到，類似情形使不少名醫超頭痛。知名皮膚科「輕鬆美膚」11日就發文，連道三次歉，「對不起，我們輸了，要委屈各位到現場排隊了。」

輕鬆美膚11日晚上在粉專發文，「對不起，我們輸了。對不起，我們輸了。對不起，我們輸了，要委屈各位到現場排隊了。」提到過去幾年，診所花了數不清的人力、物力、時間、金錢對抗黃牛和代掛號業者，但道高一尺，魔高一丈，在需求和供給嚴重失衡下，現在台灣做代掛業的人卻越來越多。

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醫師無奈宣布正式認輸，10月起將取消網路掛號，「為了不要讓想看輕鬆美膚的病友們都得額外花數百到數千塊錢找黃牛和代掛業者，輕鬆美膚皮膚科診所112年10月份起取消網路掛號」，改成1個月一次的現場排隊，掛未來一個月的號。公布10月掛號時間後，醫師最後再次道歉，「為了大家的權利，不得不做下這個困難的決定，你們辛苦了。」

決策一出，許多人紛紛點頭支持，「現場排好事啊！曾經網路掛，從來沒有卡進過的心聲」、「我寧願請假現場排，也不要把錢給黃牛，支持」、「超棒的決定！之前現場排都可以排到，後來網路預約從未預約成功」、「好扯啊！這造成病患跟醫生多大的困擾」、「真的是如此，前陣子懷疑小孩紅眼症，眼科一直掛不到號……很多醫院都滿號。」

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