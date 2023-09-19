王毅與蘇利文會談超過12小時　陸媒：「台灣議題」討論最久

▲中共中央外辦主任王毅16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（圖／翻攝自外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月16日至17日同美國總統國家安全事務助理蘇利文在馬耳他舉行了新一輪戰略溝通。據陸官媒《環球時報》引述參加此次會晤的中國外交部高級官員的話報導稱，雙方會談共超過12小時，重點討論了台灣問題。

陸媒報導稱，據參加此次會晤的中國外交部高級官員表示，雙方就中美關係、台灣、亞太局勢、烏克蘭危機等重要問題進行了多輪討論，超過12個小時。會晤是坦誠、實質性和建設性的。

雙方同意繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。雙方介紹了各自內外政策。

王毅強調，「中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢。這些是中國發展的信心和底氣。中國的發展進程是任何國家都阻擋不了的，中國人民正當的發展權益不容剝奪。」

王毅指出，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，反對以競爭定義全部中美關係，反對以「去風險」為名行「脫鉤斷鏈」之實。王毅就美方對華科技打壓以及單邊無理制裁中方企業、機構和個人表達了嚴重關切，要求美方立即停止。

雙方花時間最長的是台灣問題。王毅全面闡述了中方的嚴正立場，指出台灣問題最本質和最根本的現狀是兩岸同屬一個中國。當前台海局勢緊張的根子在於台灣民進黨「台獨」活動愈演愈烈，一些域外勢力的支持更加明目張膽。台灣問題和平解決的正確方向是堅決反對「台獨」，支持中國和平統一。

該官員表示，雙方同意中美將在近期相繼舉行亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方還探討了在人工智慧領域開展對話、進一步支持和便利兩國人員往來等問題。

在烏克蘭問題上，王毅強調，中國不是衝突當事方，也不是引發危機的原因，始終致力於勸和促談，絕不會火上澆油，更不會趁機謀利。