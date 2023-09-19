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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統連署人驚見「槍擊要犯」　還穿龍袍下聖旨

記者黃翊婷／綜合報導

中央選舉委員會昨日（18日）公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組人選，其中包含曾被列為十大槍擊要犯的藍信祺。第四度宣布參選總統的藍信祺，隨後也在個人臉書曬出身穿龍袍的照片，並發布「聖旨」，希望台灣人全部都來簽名連署讓他參選。

前十大槍擊要犯藍信祺四度挑戰獨立參選總統。（圖／翻攝自Facebook／藍信祺）

▲藍信祺在臉書上傳身穿龍袍的照片。（圖／翻攝自Facebook／藍信祺）

中央選舉委員會18日公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為：

1、許榮德、姚玉霜
2、陳玉美、古有彬
3、陳長宏、周玉珍
4、林飛龍、賴美華
5、郭台銘、賴佩霞
6、藍信祺、周克琦
7、符音、謝祖鉉
8、陳永昌、邱一峰
9、鄭自才、黃聖峰
10、陳美妃、巫超勝

其中，藍信祺曾被列為十大槍擊要，上次總統大選他就曾經表態參選，還在臉書公開PO文「汽車炸毀總統府、攻擊核能電廠、油庫、中斷交通，全民殺戮內戰」，結果遭檢方起訴，最終一、二審都獲判無罪。

前十大槍擊要犯藍信祺四度挑戰獨立參選總統。（圖／翻攝自Facebook／藍信祺）

▲藍信祺在臉書「頒布聖旨」。（圖／翻攝自Facebook／藍信祺）

今年藍信祺再度宣布有意投入選戰，並上傳自己身穿龍袍的照片，還在臉書「頒布聖旨」，內容提到，「台灣人全部來簽名連署朕參選中華民國16任總統，當選立即變更國家憲法，世界我們的，違反以國法懲。欽此」，文末署名為「台灣真命天子世界大日昭明皇帝」。

現年58歲的藍信祺在1981年犯下台北市「虎山雙屍命案」後遭通緝，1985年被捕，判刑19年定讞。出獄之後，他在2016年召開記者會自行稱帝，稱號包含「宇宙原體黑龍上帝」、「世界臺灣皇帝」、「大日昭明皇帝」、「全人類唯一合法、民主憲政國家統治政權宇宙原體上帝本人」等等，更在2012年、2016年、2020年三度獨立參選中華民國總統，結果均因未送出任何連署書，連署失敗無法參選。

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