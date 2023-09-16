王必勝現身站台吳欣岱　高嘉瑜認與王無深交：大家都有自己朋友

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀，衛福部次長王必勝也到場站台。對此，高嘉瑜今受訪表示，王必勝畢竟不是民進黨的黨員，自己過去也未跟他有深交，大家都有各自的朋友跟支持對象。媒體也追問是否覺得自己朋友很少？高嘉瑜則回應，朋友都是在精不在多。

高嘉瑜今舉辦「信賴台灣·溫暖好政」願景說明會南港場，邀請前衛福部長陳時中、前民進黨主席卓榮泰以及在地議員到場。對於媒體詢問王必勝昨替吳欣岱站台一事，高嘉瑜表示，王必勝不是民進黨的黨員，他是一個公務人員，可能過去跟這位基進黨候選人有一定的交情，自己跟王必勝過去確實也沒有比較深交的地方。

高嘉瑜指出，但在南港的第一個公辦公營住宿型長照的剪綵上，當時總統蔡英文跟王必勝也都有到現場，王必勝其實也都非常熱情，說南港在地的這些服務，他能夠幫忙。

高嘉瑜表示，自己平常其實沒有特別跟他聯絡，但是大家都有各自的朋友跟支持對象，無論如何，還是希望爭取更多的支持跟認同，才有辦法擴大在內湖南港勝選的基礎。

被問到是否會覺得現在朋友比較少時，高嘉瑜指出，其實朋友，對她來講一直都是在精不在多，好朋友跟關心的人其實非常多，大家關心的是民進黨2024能不能國會過半，尤其是內湖南港的關鍵一席，這是民進黨支持者的共同期待。

至於是否和吳欣岱有交情？高嘉瑜表示，自己跟她除這次選舉之外，之前也沒有互動跟交流的機會，但無論如何願意在內湖南港打拚生根，好的人選或者是能夠在地方上爭取民眾的支持或是服務，都是樂觀其成。

高嘉瑜直言，內湖南港過去就是藍大於綠，國民黨其實躺著選就有四成以上，在南港要得到中間年輕選民的支持才有辦法當選，只靠少部分的深綠支持者絕對不夠，如何推出最強的候選人不要保送國民黨，是大家今天共同的期待，那如果出來參選，只是讓國民黨漁翁得利，支持者也都不願樂見。