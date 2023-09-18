　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「賴佩霞可以陪郭台銘走到底」　黃士修381字曝心聲

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘與副手搭檔賴佩霞17日前往中選會登記為2024總統副總統被連署人，郭辦發言人黃士修表示，很多人都很關心賴佩霞是否能夠成為一步活棋，「我說，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底」，而他們參選仍是為了整合，「勝選才是目的，政權輪替才是目的」。

▲▼鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞女士赴中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘與賴佩霞前往中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘與賴佩霞17日一早前往中選會登記為2024總統副總統被連署人，郭辦預計今日（18日）啟動第一波連署站點，並先以六都為主再擴及周邊縣市，直到全國設點。據了解，全國連署站以台北為重要指標之一，其中位在忠孝東路上的大型連署站更被郭陣營視為「旗艦站」，18日將舉辦活動正式對外界亮相。

黃士修17日深夜在臉書發出一篇381字的文章並表示，各界關注賴佩霞是否能夠成為一步活棋，「我說，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底」，而且他覺得政壇思考的方向偏了，他們參選就是為了整合，整合是為了勝選，這個初衷自始至終都沒有改變，「勝選才是目的，政權輪替才是目的。除此之外，參選和整合，皆為手段。」

黃士修提到，國民黨與其擔心郭台銘會不會參選到底，不如先思考能不能放下本位主義，停止對郭、柯放話，郭宣布參選、宣布副手、啟動連署，都是為了向全民展現「台灣需要且值得更優秀的領導人，「容我再強調一次，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底。」

「民意大於黨意，公益大於私利。」黃士修直言，連署行動是召喚那些不受政黨束縛的全民力量，丟掉政黨各有私心考量的包袱，現在連署啟動在即，他們已經做好準備，「接下來，我們將會承載大家的期待，與所有人一起親手開創未來。」

今天郭霞配登記連署，很多媒體都關注，賴佩霞是否為一步活棋？我說，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底。 其實，我覺得政壇思考的方向偏了。我們的參選就是為了整合，整合是為了勝選。這個初衷，自始至終都沒有改變。...

黃士修發佈於 2023年9月17日 星期日

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
獨／大學首例！男女混住宿舍　最新外觀曝光
世新校花突宣布懷孕！孕肚照曝光　萬人錯愕
病毒很強！醫「2小孩酷酷嗽」累到快中鏢　一排家長回報慘況
瑀熙公開首次整型過程！　對比照「變得更有精神」：後悔沒早做
不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」回堵2公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟陳吉仲被慰留太噁心　他：交待完3問題再走

華府僑宴強調中華民國　侯友宜致詞：讓「中美關係」更深化

快訊／與侯友宜互動曝　AIT主席現僑宴諾：助台自衛承諾堅若磐石

機車考照太簡單　審計部連2年列待改善：不利具備安全駕駛觀念

「賴佩霞可以陪郭台銘走到底」　黃士修381字曝心聲

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

周玉蔻曝陳吉仲2問題「是內閣災難」：請辭慰留更麻煩

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

92歲岳母為生活費翻臉！　拿拐杖怒砸女婿百萬名車

蜜袋鼯打麻醉照超音波　醒來見肚子毛沒了懊嘟嘟

轟陳吉仲被慰留太噁心　他：交待完3問題再走

華府僑宴強調中華民國　侯友宜致詞：讓「中美關係」更深化

快訊／與侯友宜互動曝　AIT主席現僑宴諾：助台自衛承諾堅若磐石

機車考照太簡單　審計部連2年列待改善：不利具備安全駕駛觀念

「賴佩霞可以陪郭台銘走到底」　黃士修381字曝心聲

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

周玉蔻曝陳吉仲2問題「是內閣災難」：請辭慰留更麻煩

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

金鶯時隔7年再度挺進季後賽！　藤浪晉太郎爽拿香檳噴隊友

轟陳吉仲被慰留太噁心　他：交待完3問題再走

國3北上竹南段火燒車　夫妻檔驚險逃生！一度全線封閉

生老病死都伸援手　台南田邊藥局聞聲救苦

威力彩今飆6.4億　3生肖財運爆棚

持續稽查進口蛋回收　桃園啟動國產蛋價監控機制避免哄抬囤積

健康環保意識抬頭　桃園新住民開設蔬食餐廳響應減碳愛地球

韓網熱帖／《MOVING異能》本周完結！飛行、治癒6超能力　你想要哪個？

《我猜》爆紅校花突宣布懷孕！PO超音波照報喜：實現願望…萬人錯愕

星巴克9／18起「全天全品項兩杯6折」　用手機做一件事就能享優惠

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

政治熱門新聞

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

誰在攻擊陳吉仲？　她：2018同一群

徐巧芯驚問：蘇貞昌還沒辭？

行政院證實：陳吉仲請辭獲慰留

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

快訊／遞交申請書、百萬保證金　郭台銘、賴佩霞正式投入總統連署

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

黃士修：賴佩霞可以陪郭台銘走到底

訪美後、10月「藍白合」將明朗？　侯友宜最新回應

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

更多熱門

相關新聞

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

國民黨總統參選人侯友宜今（18）日起展開三天的華府參訪，侯下榻的威拉德飯店（The Willard Hotel）超過2百年歷史，過去是曾經接待過數任美國總統及各國政要、名人，侯團隊在大廳掛起中華民國及美國國旗。

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

訪美後、10月「藍白合」將明朗？　侯友宜最新回應

訪美後、10月「藍白合」將明朗？　侯友宜最新回應

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

開箱郭台銘忠孝東路連署「旗艦站」　郭辦擬明辦活動正式對外亮相

開箱郭台銘忠孝東路連署「旗艦站」　郭辦擬明辦活動正式對外亮相

關鍵字：

黃士修郭台銘賴佩霞2024大選

讀者迴響

熱門新聞

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

好多人生病　醫：最近病房通通滿出來

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

下體突冒「白白一粒一粒」像菜花！1種人最容易長

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

人妻沒生孩　丈夫走了遺產跟小叔分

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

女遭8大狗包圍！浪浪見她1反應尷尬了

專家推4族群閉眼買iPhone 15 Pro

YouTuber主動邀合作　收贊助卻搞失蹤

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面