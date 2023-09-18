「賴佩霞可以陪郭台銘走到底」　黃士修381字曝心聲

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘與副手搭檔賴佩霞17日前往中選會登記為2024總統副總統被連署人，郭辦發言人黃士修表示，很多人都很關心賴佩霞是否能夠成為一步活棋，「我說，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底」，而他們參選仍是為了整合，「勝選才是目的，政權輪替才是目的」。

▲郭台銘與賴佩霞前往中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘與賴佩霞17日一早前往中選會登記為2024總統副總統被連署人，郭辦預計今日（18日）啟動第一波連署站點，並先以六都為主再擴及周邊縣市，直到全國設點。據了解，全國連署站以台北為重要指標之一，其中位在忠孝東路上的大型連署站更被郭陣營視為「旗艦站」，18日將舉辦活動正式對外界亮相。

黃士修17日深夜在臉書發出一篇381字的文章並表示，各界關注賴佩霞是否能夠成為一步活棋，「我說，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底」，而且他覺得政壇思考的方向偏了，他們參選就是為了整合，整合是為了勝選，這個初衷自始至終都沒有改變，「勝選才是目的，政權輪替才是目的。除此之外，參選和整合，皆為手段。」

黃士修提到，國民黨與其擔心郭台銘會不會參選到底，不如先思考能不能放下本位主義，停止對郭、柯放話，郭宣布參選、宣布副手、啟動連署，都是為了向全民展現「台灣需要且值得更優秀的領導人，「容我再強調一次，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底。」

「民意大於黨意，公益大於私利。」黃士修直言，連署行動是召喚那些不受政黨束縛的全民力量，丟掉政黨各有私心考量的包袱，現在連署啟動在即，他們已經做好準備，「接下來，我們將會承載大家的期待，與所有人一起親手開創未來。」