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觀察／泛綠港湖雙姝鬥！高嘉瑜低恣態喊道歉　選民買單否未可知

▲▼［信賴台灣·溫暖好政］願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中出席「信賴台灣·溫暖好政」願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

因為台灣基進提名吳欣岱參選港湖立委，挑戰現任立委高嘉瑜，致泛綠陣營陷入分裂危機。高16日舉辦活動時，特別邀請最有指標性的前衛福部長陳時中站台，活動中陳數度喊支持高嘉瑜，高也對陳禮遇有加，從到場、致詞到離去都親自接待，而令人意外的是，高當場向支持者為過去做錯事、說錯話致歉，姿態之低，確實能感受到高嘉瑜的危機感。

高嘉瑜今在南港區民活動中心舉辦「信賴台灣 溫暖好政」施政願景說明會，包含賴清德台北市競選總部主委陳時中、民進黨台北市黨部主委張茂楠、賴清德競選辦公室督導江志銘、信賴姊妹會總連絡人李文英、台北市議員李建昌及王孝維、民進黨中央黨部青年部主任阮俊達都出席。

由於陳時中今年4月曾出席吳欣岱舉辦的茶會，當時便傳出陳時中可能挺吳，所以今天就算輔選行程緊湊，陳時中也都必須來替高嘉瑜站台，因為他知道，如果不來，就會被誤會。

然而陳時中在致詞時，雖然明顯說出挺高嘉瑜，希望她能繼續留在立法院問政，但卻在受訪時，不諱言指出，高嘉瑜這幾年問政不昰100分，不過仍有可取之處。這番話中有話，有鞭策也有鼓勵，相信高嘉瑜自有一番體會。

也許是陳時中的話觸動高嘉瑜，所以高在致詞時則指出，過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，做不對也向大家道歉。而觀察高嘉瑜今天與陳時中的互動，從到場、致詞到離去，短短半小時都是高嘉瑜親自接待，可以說是禮遇有加，就是希望營造團結氛圍，也深怕再被外界貼標籤。

不過高嘉瑜放低姿態，是否可以化解綠營支持者對她的不滿，目前看起來還在未定之天，因為對於高嘉瑜的道歉，資深媒體人周玉蔻隨即在臉書說高是鱷魚的眼淚。

此外值得注意的是，吳欣岱參選確實造成泛綠陣營分裂，但是陳時中被問到是否會勸退吳時，很明白說選舉不是搓圓仔湯，大家各憑實力，這樣看起來高嘉瑜在港湖泛綠雙姝鬥上，仍然討不到任何便宜。

▲▼［信賴台灣·溫暖好政］願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝）

▲▼［信賴台灣·溫暖好政］願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝）

▲▼［信賴台灣·溫暖好政］願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝）

▲▼［信賴台灣·溫暖好政］願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝）
 

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