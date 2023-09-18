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台電台北南區購庇護中秋禮盒　贈新北小衛星據點弱勢孩童

▲台電台北南區購377份庇護禮盒 贈新北小衛星據點弱勢孩童。（圖／新北市社會局提供）

▲台北南區營業處長楊顯輝（左1）率先採購新北庇護工場中秋禮盒。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣電力公司台北南區營業處連續2年響應新北市好日子愛心大平台，今年與台灣電力工會總會及第34分會共同攜手，再次向喜憨兒及愛不囉嗦兩家庇護工場採購377份中秋禮盒，送給新北市小衛星據點。

台北南區營業處長楊顯輝表示，台電人除了送電也送愛。在發起中秋送愛心活動，短短24小時內，便獲得同仁和工會熱烈地響應，共募集了434盒，除了少部分由同仁分享，以示支持庇護工場外，其餘377盒均捐給大平台，以轉贈小衛星家庭。

▲台電台北南區購377份庇護禮盒 贈新北小衛星據點弱勢孩童。（圖／新北市社會局提供）

▲台電北南區營業處及工會贈377盒中秋禮盒給小衛星據點。

麥田協會前理事長周之文表示，協會創立於2007年，在新店區服務脆弱家庭，目前在小衛星據點內有36位同學，都是由學校轉介而來，有單親、隔代教養等，輔導的孩子現在有的已經上大學了。

深愛家關懷協會董淑華老師表示，該協會在深坑地區，服務對象從孩子到家庭都有，尤其有學習障礙者，除了教導課業、品行，也鼓勵孩子要為自己的生命負責。

▲台電台北南區購377份庇護禮盒 贈新北小衛星據點弱勢孩童。（圖／新北市社會局提供）

▲社會局長李美珍表示，她和勞工局長陳瑞嘉代表侯友宜市長感謝台電及工會的支持和響應。

在烏來地區服務的慷慨關懷協會理事長温淑芳和龜山教會的牧師李振賢，則帶來小朋友的串珠作品，以示感謝。兩位並以原住民歌曲，代表40位在小衛星課後照顧的小朋友表達心意。

受贈的小朋友自發性的寫著感謝卡：「謝謝叔叔阿姨的愛心，讓我們有月餅吃！」有的還用注音符號寫，配上插畫，讓收到感謝卡的台電人員備感窩心。

▲台電台北南區購377份庇護禮盒 贈新北小衛星據點弱勢孩童。（圖／新北市社會局提供）

▲勞工局長陳瑞嘉表示，新北市庇護工場網路商城設有中秋專區，歡迎各界支持採購。

社會局長李美珍表示，她和勞工局長陳瑞嘉代表侯友宜市長感謝台電及工會，因為好日子愛心大平台是市長所成立，讓想行善者和受助者藉此平台獲得滿足。小衛星是讓孩子從學校到家裡有個中繼站，新北市已有170個小衛星據點，幫忙弱勢家庭課後照顧及多元陪伴服務。這次所獲贈的377份中秋禮盒，將優先轉贈給新店、烏來、深坑、板橋及土城的小衛星。

勞工局長陳瑞嘉則表示，新北市有26家庇護工場，協助超過500位身心障礙的朋友就業機會，感謝台電及工會的支持，亦歡迎社會各界多加採購，可上Yahoo、PChome、蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」選購，線上商城設有中秋專區，喜憨兒及愛不囉嗦是其中兩家。

▲台電台北南區購377份庇護禮盒 贈新北小衛星據點弱勢孩童。（圖／新北市社會局提供）

▲深愛家關懷協會董淑華老師表示，小衛星據點除了課後陪伴，教導課業、品行。

▲台電台北南區購377份庇護禮盒 贈新北小衛星據點弱勢孩童。（圖／新北市社會局提供）

▲▼受贈的小朋友用注音和插畫圖案表達內心的感謝。

▲台電台北南區購377份庇護禮盒 贈新北小衛星據點弱勢孩童。（圖／新北市社會局提供）

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