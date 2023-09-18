「精準定位」外籍船隻！　陸在南海西沙建立兩座「北斗」衛星基站

▲大陸官方在西沙兩座燈塔上建立北斗衛星基站。（圖／翻攝樞密院十號，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方在南海西沙北礁燈塔及浪花礁燈塔建立的兩座北斗基站新建工作15日宣告完成，象徵北斗衛星系統正式在西沙海域投用。由於這片海域也是美軍及外國軍艦穿梭南海的航徑，因此，外界稱其為了要「精準定位」進入西沙海域的外籍船隻，包括美軍的船艦。

《環球時報》旗下軍事自媒體《樞密院十號》文章稱，這兩座燈塔上的北斗基站解決了我國船舶自動識別岸基系統在該海域的覆蓋盲區問題，「從今往後，美國的驅逐艦再來西沙，我們的北斗就可以實時跟蹤，解放軍可以隨時掌握他們在南海的路線。換句話說，這兩座西沙北斗基站，為美國企圖插手南海設了一道實實在在的護欄。」

大陸一名專家在接受《文匯報》採訪時表示，北斗基站提供服務，別的國家無法在此提供相關能力，很大程度上維護我們在南海的主權，「可靠的定位能力就代表著有效控制，是重要的主權象徵。」

該名專家指出，北斗系統並不是要對過往船隻實施「監管」，但可以對進入海域的外籍船隻進行精準定位，「此前，雖然中國在98個沿海地基增強站全部安裝了北斗系統終端，但對於船隻的精準定位很難做到。」

大陸海事局強調，兩座北斗基站均採用中國自主研發的北斗定位系統，為三沙船舶航行監管、島礁生態保護等方面提供有力支撐，為南海船舶航行提供更加安全、可靠的導航助航服務。

