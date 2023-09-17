報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人就有1下士

▲義務役下士制度明年恢復。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

「報告班長」回來了！2024年義務役恢復1年役期，初估徵集9100人，首批將於2024年1月25日入伍。而義務役下士制度也將一同恢復，推估每9名役男就有一名下士班長，而下士班長薪資為2萬6450元，義務役二兵則是2萬320元。

根據國防部「112年國防報告書」指出，1年期義務役採8周入伍訓，加上44周部隊實務訓，前者是參照美國等國的訓練精神，著重射擊訓練、戰鬥教練等，後者則細分為駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周、聯合演訓6周。

▼義務役薪資。（圖／翻攝112年國防報告書）

國防報告書提到，為滿足部隊所需基層領導幹部，配合役男大專畢業時間，自116年起辦理義務役大專預備軍官、士官考選，比照志願役專業軍、士官班錄取標準，並依智力測驗成績、英語能力、高普考或證照等辦理特別加分，以廣拓優質基層幹部，穩固部隊戰力。

根據國防報告書，義務役少尉薪資為3萬5560元、義務役下士為2萬6450元、義務役一兵為2萬2040元、義務役二兵2萬320元。

明年義務役恢復1年役期，初估徵集9100人。《自由時報》報導，明年下士班長員額為1000人，因此推估每9名役男，就有一人會被提拔為班長，擔任部隊基層領導幹部。